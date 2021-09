Aichacher Sportkegler feiern zwei Siege

Männer 1 holen sich die ersten zwei Punkte in der Bezirksliga Nord.

Die Gemischte gewinnt gegen Friedrichshofen. Toppergebnisse für Benjamin Küchler (565) und Daniel Tuffentsammer (556). Weitere starke Ergebnisse für Josef Heil (528), Melanie Tauber (532) und Anita Gabriel (515).Männer: TSV Aichach 1 – KC Stepperg 1 3125 : 3008 (7:1)Mit einem klaren Erfolg gegen Stepperg sicherte sich die erste Männermannschaft beide Punkte. Der stark spielende Josef Heil (528 +4:0) und Benjamin Küchler, mit phantastischen 565 Holz (+3:1), brachten ihr Team mit 132 Holz und zwei Mannschaftspunkten klar in Führung. Diese Führung konnten Christian Müller (509 +2:2) und der famos spielende Daniel Tuffentsammer (556 +3:1) im Mitteldurchgang weiter ausbauen. Dominik Seebach, der nach 74 Schub verletzungsbedingt durch Manfred Kappel ersetzt werden musste (475 -1:3), und Christian Kosmak (492 +2:2) ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.Gemischte Mannschaft: VfB Friedrichshofen – TSV Aichach 1736 : 1848 (2:4)Mit dem zweiten Sieg in Folge konnte die gemischte Mannschaft am Samstag die Heimreise antreten. Das Startpaar, mit dem überaus schwach spielenden Jürgen Küchler (383 – 1:3) und seiner Partnerin Magdalena Küchler (430 -2:2), brachte die Paarstädter mit 21 Kegel ins Hintertreffen. Das überaus stark auftrumpfende Schlussduo, mit der Jugendspielerin Melanie Tauber (520 +4:0) und mit Anita Gabriel (515 +3:1), hatte ihre Gegnerinnen jederzeit im Griff und wandelte den knappen Rückstand in einen klaren Erfolg um.Die nächsten Spiele: Freitag; 18:00 Uhr in Mühlried JSpG Mühlried/Aichach – JSpG Baar-Ebenhausen/Zuchering 1, Samstag; 13:00 Uhr TSV 1871 Augsburg 1 – Männer 1, 17:15 Uhr Männer 2 – SK Lenting 2.