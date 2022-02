Aichacher Schützenkönige geehrt

Dazu trafen sich die Teilnehmer unter Einhaltung aller aktuellen Regeln im Schützenheim am Knollerweg, um sich mit einem guten Blattl die Königskette zu sichern. Nach Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass die meisten amtierenden Schützenkönige ihren Titel verteidigen konnten.Einen Wechsel gab es in der Disziplin Luftpistole, wo Christian Görtz mit einem 116,5-Teiler den Vorjahreskönig Josef Dußmann jun. auf Platz zwei verwies. Einen weiteren Wechsel gab es beim Aufgelegt-Schießen, wo sich Horst Willfahrt mit einem 46,7-Teiler die Kette von seinem Vorgänger Franz Marb überreichen lassen konnte. In der Schützenklasse verteidigte Andreas Naistet mit einem 311,0-Teiler seinen Titel. Bei der Jugend war es Katharina Brand, die mit ihrem 243,4-Teiler die Kette weiter tragen darf. Ihr Vater Helmut, amtierender Schützenkönig der Altersklasse behielt ebenfalls seinen Titel, wozu ihm sein 195,6-Teiler verhalf. Schützenmeister Franz Marb gratulierte den Siegern dieses Schießens, das traditionell den Auftakt eines neuen Schützenjahres bildet. (hwi)