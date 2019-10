Aichacher Kegler wenig erfolgreich!

Ein Sieg einem Unentschieden stehen drei Niederlagen gegenüber. Topergebnisse von Christian Müller (591), Georg Gabriel (559) und Josef Heil (550). Weitere überzeugende Leistungen von Benjamin Küchler (528), Franz Gabriel (503), Melanie Tauber (495), Anita Gabriel (494) und Magdalena Küchler (474).Auch nach dem dritten Spieltag warten die Männer 1 auf die ersten Punkte. Schon im ersten Spieldrittel begann sich diese Niederlage abzuzeichnen. Das Duo Manfred Kappel/Daniel Tuffentsammer (480 -0:4) hatte keine Chance. Es gingen 116 Holz an den Gegner. Bei Georg Gabriel ging trotz starken 559 Kegel (-1:3), der Mann-schaftspunkt und 3 Holz ebenfalls an den Spieler der Amperstädter. Weitere zwei Punkte gab die Mittelpaarung ab. Adolf Öchsler jun. zeigte auf allen vier Bahnen eine konstante Leistung. Aber es reichte leider nur für 511 Holz bei vier verlorenen Bahnen (-67 Holz). Einen ungewohnt desolaten Auftritt zeigte Christian Kosmak (489 -0:4). Er gab weitere 91 Holz ab. Für die beiden Schlussspieler ging es bei einem Rückstand von 277 Kegel nur noch um Schadensbegrenzung. Den überragend spielenden Christian Müller gelang dies mit famosen 591 Holz (+4:0). Auch Josef Heil behielt die Nerven und gewann seinen Mannschaftspunkt (550 +2:2). Die beiden Tabellenpunkte blieben damit verdient in Fürstenfeldbruck.Keine Chance hatte die Zweite Herren des TSV am letzten Donnerstag in ihrem Nachholspiel vom ersten Spieltag. Zu Beginn wurden gleich beide Mannschafts-punkte abgegeben. Mit 126 Holz Rückstand übergaben die Starter Kurt Hagl (439 -1:3) und Jürgen Küchler (475 -0:4) das Spiel an die Schlusspaarung. Franz Gabriel machte mit guten 503 Kegel (+3:1) 47 Holz gut. Trotz überzeugender Leistung musste sich Benjamin Küchler (528 -2:2) jedoch seinem Gegner (203 Holz im Räumen) geschlagen geben. Er verlor seinen Punkt um 19 Kegel. Somit ging der Sieg verdient an die Kegler von Stammham.Nach einem sehr spannenden Spielverlauf erkämpfte sich die „Zweite“ der Paarstädter ihren ersten Tabellenpunkt. Das Startduo: Marc Brandl erkämpfte sich mit einer starken Leistung im Räumen (174) gute 483 Holz (-2:2). Musste jedoch den Punkt um 5 Kegel seinem Gegner überlassen. Sein gut aufgelegter Mitstreiter Daniel Pelzer (481 +2:2) nutzte nervenstark die Schwächephasen seines Gegners. Holte 48 Holz auf die Habenseite. Diese knappe Führung galt es für die beiden Schlusskegler des TSV über die Runden zu bringen. Zu Beginn verloren gleich Beide ihre ersten zwei Bahnen. Der nervös wirkende Jürgen Küchler (434) holte sich zwar die letzten Beiden, spielte allerdings unter seinen Möglichkeiten und gab 12 Holz ab. Franz Gabriel mit guten 503 (-1:3) Kegeln spielte unglücklich und holte sich nur Bahn drei. Mit einem Verlust von nur 7 Holz reichte es leider nur noch zu einer Punkteteilung gegen Manching.Eine deutliche Niederlage holte sich die „Gemischte“ auf ihren Heimbahnen im TSV „Reh“-Staurant am letzten Freitag ab. Die Gegnerin von U18-Jugendspielerin Carina Baumann ließ ihr keine Chance. Sie verlor bei einem Holzergebnis von 418 alle vier Bahnen und gab dabei 76 Holz ab. Das Partnerduo mit Leon Schreier, Einwechslung nach 30 Schub für Werner Schwarz, hatte auch keinen guten Tag (352 -0:4). Die Schlusspaarung begann mit aussichtslosen 195 Holz im Hintertreffen ihr Spiel. Mit einer guten Leistung erkegelte Magdalena Küchler (474 +3:1) den einzigen Mannschaftspunkt der Aichacher Gemischten. Denn nach zwei gewonnenen Bahnen hatte Anita Gabriel auf die „Vollen“ kein Glück. Beim Räumen konnte sie den Rückstand leider nicht wettmachen und gab mit 492 Holz ihr Spiel um 13 Holz ab. Die beiden Tabellenpunkte gingen damit verdient an Stepperg.Die A-Jugend die in einer Spielgemeinschaft mit Mühlried und Konigsmoos spielt, konnte ihr erstes Saisonspiel gegen Stepperg klar für sich entscheiden. Das stark spielende Starterpaar Sarah Giedl (Konigsmoos) (478 +3:1) und Melanie Tauber (Aichach) (495 +3:1), gewann ihre Spiele klar. Im Schlussdurchgang konnte Alina Mirwald (Mühlried), mit sehr guten 491 Holz (+4:0), ihr Spiel für sich entscheiden, dafür hatte ihr Partner Julian Schmid (Königsmoos) (447 -1:3) gegen einen stark spielenden Kontrahenten keine Chance.12:00 Uhr in Mühlried JSpG Mühlried/Aichach/ Königsmoos – JSpG Neuburg/Eitensheim,09.10.2019: 19:30 Uhr SG Edelshausen gemischt – TSV Aichach gemischt