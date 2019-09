Aichacher Kegler starten in die neue Saison

Ein Sieg und eine Niederlage bei Freundschaftsspielen in Kissing.

Kommendes Wochenende beginnt für eine gemischte Mannschaft, zwei Männermannschaften und eine A-Jugend (als Spielgemeinschaft mit Mühlried und Königsmoos) die neue Saison. Melanie Tauber erkegelt sich im ersten Wettkampf bei den Erwachsenen mit der großen Kugel ihren ersten 500er mit 503 Holz.Nach einem spannenden Spielverlauf konnten sich die Frauen den Sieg sichern. Die Jugendspielerin Melanie Tauber ließ ihrer Kontrahentin keine Chance und erkegelte sich ihr erstes Ergebnis mit starken 503 Holz über 500. Sie gewann 3 Bahnen und sicherte sich mit 52 Holz Vorsprung den Mannschaftspunkt. Ihre Partnerin Magdalena Küchler erwischte einen rabenschwarzen Tag und gab 79 Holz ab (402 – 0:4). Die nervenstark aufspielende Schlusspaarung Anita Gabriel mit starken 523 Holz (+3:1) und Gerda Aigner (470 +3:1) machten Holz um Holz gut. Somit ging der Sieg verdient an die Aichacher Keglerinnen.Eine knappe Niederlage holten sich die Herren im Freundschaftsspiel gegen Kissing. In der ersten Paarung spielte Jürgen Küchler, der seine starken Trainingsleistungen nicht abrufen konnte. Mit einem Holzergebnis von 429 und 4 verlorenen Bahnen gab er 88 Holz ab. Sein Mitstreiter Marc Brandl musste nach 2 Bahnen verletzt aufgeben und wurde durch Raymund Aigner ersetzt (384 -1:3). Somit wuchs der Vorsprung der Kissinger um 70 Holz auf 158 Kegel. Das zweite Duo mit Dominik Seebach, starke 528 Kegel (+3:1), und Manfred Kappel, der aus gesundheitlichen Gründen unter seinen Möglichkeiten blieb (484 -1:3), machten 9 Holz gut. Es lag nun an den Schlusskeglern noch ein Unentschieden zu holen. Daniel Tuffentsammer (501 +4:0) und Christian Kosmak (513 +4:0) setzten ihre Gegner unter Druck und holten ein Holz nach dem anderen auf, am Ende fehlten 19 Kegel zum Sieg.Georg Gabriel, Josef Heil, Manfred Kappel, Christian Kosmak, Christian Müller, Adolf Öchsler jun., Daniel Tuffentsammer, Dominik Seebach.Marc Brandl, Michael Beck, Hans-Peter Frühbauer, Franz Gabriel, Kurt Hagl, Benjamin Küchler, Jürgen Küchler, Adolf Öchsler sen., Daniel Pelzer, Helmut Schroll.Gerda Aigner, Raymund Aigner, Carina Baumann, Anita Gabriel, Lorena Gögüs, Magdalena Küchler, Reinhold Küchler, Martina Reh, Lisa Schindler, Leon Schreier, Werner Schwarz, Melanie Tauber.Carina Baumann, Leon Schreier, Melanie Tauber.Fortuna Schwabmünchen 1 – Männer 1 (Vorbereitungsspiel);15.00 Uhr Aichach gemischt – KC Pöttmes gemischt,