Aichacher Kartfahrer mit tollem Endspurt - Klasse 4 Podest in Memmingen komplett von MClern besetzt

Nico Rizoudis und Lucas Nössner schlugen sich in der K1 sehr gut und belegten die Plätze 4 und 6.Adrian Limmer (K2) kam auf den 12. Platz.In der Klasse 3 starteten Elias Schwarzmeier (7.), Leon Ehleider (8.), Timo Bellenbaum (12.) und Ulrike Stolz (18.) .Eine Sensation gelang den Aichacher K4-Fahrern: Sie fuhren auf die Plätze 1 bis 4. Jim de la Vigne (1.), Matthias Stolz (2.), Niklas Stahler (3.) und Alexander Biasizzo (4.) fuhren sehr schnell und fehlerfrei und feierten anschließend ihre verdienten Ergebnisse. In die Top 10 reihte sich noch Teamkollege Niklas Feiler (10.) ein.Die K5 wurde von Nico Schmid (7.) und Vanessa Witzenberger (11.) vertreten.Für den MC Aichach ist die Kartsaison nun vorbei. Im Oktober findet noch die Gesamtsiegerehrung im Schwabenpokal, ausgerichtet von der Scuderia Lechfeld, statt.Bild (C. Stolz): von links Matthias Stolz, Jim de la Vigne, Niklas Stahler