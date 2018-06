Aichacher Kartfahrer in Bobingen erfolgreich – Nico Rizoudis auf Platz 3

Die K1 Youngsters Nico Rizoudis und Lucas Nößner kamen gut ins Rennen. Lucas wurde 6ter von den 13 Startern. Noch besser lief es für Nico, er wurde bester Aichacher dieses Tages und bestieg das Podest als Drittplatzierter.Die 2 K2-Fahrer des MC Adrian Limmer und Stefan Habek belegten die Plätze 6 und 8 bei 13 Angetretenen in dieser Klasse.In der K3 (24 Starter) stellten die Paarstädter 5 Fahrer: Leon Ehleider (6.), Timo Bellenbaum (7.), Ulrike Stolz (15.), Noah Schipf (16.) und Katharina Lichtenberger (22.).- Biasizzo in der K4 stark -Alexander Biasizzo zeigte schon in Marktoberdorf gute Leistungen und fuhr auch in Bobingen wieder in die Top 10. Bei 28 angetretenen Fahrern holte er sich den 5. Platz. Joel Kurrer hatte einen Pylonenfehler und wurde dank schneller Zeiten 9. Im folgten Jim de la Vigne (12.), Matthias Stolz (13.), Niklas Stahler (15.) und Niklas Feiler (16.).K5 (10 Starter): Nico Schmid (5.), Vanessa Witzenberger (9.), Tobias Reitz (10.).Am Sonntag starteten Leon Ehleider und Jim de la Vigne beim Motorsportclub München 12 als Gastfahrer in ihren jeweiligen Klassen.Leon siegte in der Klasse 3 (17 Starter) und Jim wurde in der Klasse 4 (15 Starter) 2.Kommenden Sonntag, 24.6.2018, treten die Kartfahrer des MC Aichach in Königsbrunn zum nächsten Schwabenpokalrennen und sübayerischen Qualifikationslauf an.