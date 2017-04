Achter Platz für Adolf Öchsler jun.

Adolf Öchsler jun. wird Achter bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren B.

Am vergangenen Wochenende wurden in Stepperg die Bezirksmeisterschaften der Senioren ausgetragen. Von Aichacher Seite hatte sich dafür Adolf Öchsler jun. qualifiziert. Im Vorlauf erkegelte er sich mit 529 Holz den sechsten Platz und qualifizierte sich damit für den Endlauf am Sonntag. Leider lief es ihm am Sonntag mit 497 Holz nicht optimal. Mit insgesamt 1026 Holz belegte er am Ende den 8. Platz und verfehlte damit den Sprung zur Bayerischen Meisterschaft.An diesem Wochenende werden die Bezirksmeisterschaften der Jugend ausgetragen. Mit dem zweiten Platz bei den Kreismeisterschaften konnte sich Melanie Tauber bei der weiblichen B-Jugend dafür das Startrecht sichern.