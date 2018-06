4:2 ist TC Wittelsbachs Lieblingsergebnis am letzten Wochenende

Mit gewonnenen Einzeln durch Silvia Seideneder 6:0, 3:6, 10:5, Silvia Herzberger 6:3, 2:6, 10:8 und Anne Pereira 6:4, 7:5 sowie dem Doppel Simone Nagel/Anne Pereira 6:1, 6:4 behaupteten sich die Damen 30 4:2 gegen dem TSV Wiggensbach.Damen 50Die Damen 50 verloren gegen den TSV Deuringen 2:4. Leider konnten nur Biggi Seitz 6:1, 6:1 und Angela Grabmann 6:1, 6:3 Ihre Einzel gewinnen.HerrenEbenfalls 2:4 unterlagen die Herren mit zwei gewonnenen Einzeln durch Mario Lasnig 6:3, 6:0 und Dominik Riedl 6:1, 6:2 der DJK Langenmosen II.Herren 40Auch für die Herren 40 reichte es gegen den SV Bonstetten nicht aus. Nur Thomas Kugler konnten sich im Einzel mit 7:5, 6:4 behaupten. Thomas Schlötzer und Michael Kreutmayr siegten im Doppel 6:1, 6:2, was aber den Endstand von 2:4nicht mehr änderte.Herren 60Deutlicher erfolgreich war die Partie der Herren 60 gegen den SSV Bobingen.Beide Doppel sowie die Einzel von Axel Politynski 6:3, 7:5, Claus Dinauer 6:3, 6:1 und Hubert Kreutmayr 6:3, 6:3 wurden gewonnen und brachten einen Gesamtsieg von 5:1.Junioren 18Die Junioren gewannen gegen den SC Oberbernbach 4:2. Benjamin Haas 6:4, 4:6,10:6, Stefan Schmach 2:6, 6:3, 10:5 und Kilian Lechner punkteten in den Einzeln. Daniel Lasnig auf Nummer eins verlor in einem hart umkämpften Match 5:7, 6:3, 8:10. Den Sieg perfekt machte das Doppel Benjamin Haas und Kilian Lechner 6:1,6:3.Knaben 14Die 4:2 Serie von diesem Wochenende setzten auch die Knaben um. Sie gewannen gegen den SPVGG Deiningen. Johannes Lechner 6:1, 6:1, Simon Gold 6:4, 6:3 und Leon Jung 6:2, 6:4 sorgten nach den Einzeln für einen 3:1 Vorsprung.Das Doppel Leon Jung/Thomas Deißer 7:6, 6:2 brachte dann den Sieg in trockene Tücher.KleinfeldAuch die Kleinsten waren wieder erfolgreich und gewannen gegen den TV Hörzhausen 13:9.Mit einem Unentschieden nach den Motorikdisziplinen wurde in die Tennisrunde gestartet.Ihre Einzel gewannen Simon Herzberger, Lilly Nagel und Adrian Senda.Das Doppel konnten Simon Herzberger und Adrian Senda für den TCW entscheiden.