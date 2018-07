2 Podestplätze für den Aichacher Kartverein

Die jüngsten Fahrer des MC blieben fehlerfrei und belegten dank ihrer zügigen Fahrweise gute Platzierungen. Bester Aichacher K1-Fahrer wurde erneut Nico Rizoudis, er belegte einen tollen 2. Platz. Lucas Nößner folgte ihm knapp auf Platz 4. Phillip Strobel belegte den 7. Platz bei insgesamt 11 Startern in dieser Klasse.Da der MC in der Klasse 2 an diesem Tag nicht vertreten war, ging es erst in der K3 für die Paarstädter weiter. Hier holte Leon Ehleider den 2. Platz für den MC Aichach. Er fuhr flott durch die Schikanen und verpasste den ersten Rang von 21 Startern nur um 6 Hundertstel Sekunden. Über ihr bislang bestes Ergebnis in diesem Jahr freute sich Ulrike Stolz auf Platz 4 sehr. Timo Bellenbaum wurde 6., Elias Schwarzmaier 8. und Noah Schipf 10. Somit platzierten sich alle K3-Fahrer des MC in den Top Ten.Niklas Stahler führte bei den K4-Fahrern (18 Starter) die Aichacher auf einem tollen 5. Rang an. Aufgrund eines Pylonenfehlers im 1. Wertungslauf verpasste Joel Kurrer einen Podestplatz und wurde dadurch 6. Ihnen folgten Matthias Stolz (8.), Alexander Biasizzo (12.) und Niklas Feiler (14.).Nicht ganz optimal lief es für Nico Schmid und Vanessa Witzenberger, beide K5 (7 Starter). Nico (4.) hatte einen Pylonenfehler und Vanessa (5.) konnte die Geschwindigkeit der Konkurrenz nicht halten.Vor der Sommerpause starten noch ein paar Aichacher in Sonthofen beim letzten Vorlauf zur Südbayerischen Meisterschaft. Weiter geht es dann im September mit dem Heimrennen in Aichach, auf das die MC'ler fleißig trainieren