2 MCler in den Top Ten

Die Aichacher Kartfahrer waren am vergangenen Sonntag zu Gast beim MAC Königsbrunn. Der 5. Lauf im Schwabenpokal, der zugleich den vorletzten Qualifikationslauf zur Südbayerischen Meisterschaft darstellte, stand an.Die K1 des MC Aichach, vertreten durch Nico Rizoudis, Lucas Nößner und Philipp Strobel, startete mit Verzögerung. Nico ließ sich dadurch nicht ablenken und konnte sich wieder als bester Aichacher des Tages über einen verdienten 5. Platz freuen. Lucas Nößner wurde 13., Philipp Strobel 22. von 28 Startern.In der K2 gab es technische Probleme, die eine Reparatur des Karts während des ersten Durchgangs erforderten. Adrian Limmer (17.) und Stefan Habek (23.) konnten sich leider nicht in der ersten Hälfte des 31 Teilnehmer starken Feldes platzieren.Leon Ehleider freute sich in der K3 über seinen starken 10. Platz bei 43 angetretenen Fahrern. Nach ihm kamen Ulrike Stolz (23.), Timo Bellenbaum (31.) und Noah Schipf (38.).Die 4 Fahrer des MC in der K4 Niklas Stahler (13.), Matthias Stolz (14.), Joel Kurrer (18.) und Niklas Feiler (23.) konnten den Speed der Konkurrenz nicht ganz mithalten und blieben zum Teil auch nicht fehlerfrei.Auch die K5 Fahrer hatten mit dem Tempo der Gegner zu kämpfen und so wurde Nico Schmid 14., Tobias Reitz 15. und Vanessa Witzenberger 22..Am Sonntag, 1.7.2018, starten die MCler bei den Schwabenkollegen der Scuderia Lechfeld in Schwabmünchen.