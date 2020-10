1.Lauf zum clubinternen "Helmut-Thiem-Pokal" und drei Fahrer des MC Aichach starteten beim 5. Lauf der Allgäurunde

Dieses Jahr läuft alles anders – Dank COVID19, aber das muss ja nicht heißen, dass es schlechter ist - es ist einfach nur anders.Die wenigen Fahrer des MC Aichach entschieden, den clubinternen "Helmut-Thiem-Pokal" auch dieses Jahr ausfahren zu wollen. Nur dieses Mal sollte es eben anderslaufen, als sonst und das gab ja schon das Hygienekonzept vor. Dieses Jahr soll der "Helmut-Thiem-Pokal" nach zwei erfolgten Rennen an den gesamtbesten Fahrer gehen.Am 10.10.2020 erfolgte das erste Rennen. Alle Fahrer erhielten einen Tag zuvor den Parcours per E-Mail zugesandt. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit. In der Früh regnete es noch und der Parkplatz war nass. Mit 8°C war es auch nicht besonders warm. Somit war es für die Fahrer und die Betreuungspersonen eine Herausforderung, die von jedem angenommen und mit Bravour bestanden wurde. Jeder Fahrer fuhr eine Trainingsrunde und zwei Wertungsläufe. Die Ergebnisse wurden festgehalten und werden mit dem 2. Lauf an einem weiteren Trainingswochenende zusammengerechnet. Es bleibt also erst einmal spannend,wer den Helmut-Thiem-Pokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen darf.Sonntag, 11.10.2020, MarktoberdorfUm 08:45 war Nennschluss für die Klasse 1 (sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen). Die Anmeldung ging wieder ganz schnell. Mit knapp 5°C wares frisch und der Asphalt war nass. Die Sonne schien leider nicht.Jack de la Vigne ging vom MC Aichach an den Start. Der Parcours war wieder Anspruchsvoll, u.a. mit zwei neuen Figuren für Jack. Konzentriert und warm eingepackt ging Jack den Parcours ab. Nachdem die Startnummer 1 nicht vor Ort war, startete Jack mit Startnummer 2 als Erster für den MC Aichach. Jack nutzte seine Trainingsrunde und gab Gas. In seiner ersten Wertungsrunde nahm er das Gas nicht viel raus und musste sich auch von einem Streckenposten zurückziehen lassen, da es ihn drehte. Das kostete Zeit und oben drauf kamen noch ein paar Fehler hinzu. Der Untergrund war sehr rutschig und nur einmal zu viel Gas oder verbremst und das Kart rutschte weg. Jack versuchte im zweiten Wertungslauf einen kühlen Kopf zu bewahren. Er fuhr um knapp 20 Sekunden Sekunden schneller als im ersten Lauf, aber leider hatte er auch hier wieder ein paar Fehler, so dass es letztendlich nur für den 21. Platz reichte.Als nächster Fahrer vom MC Aichach ging Elias Schwarzmaier in der Klasse 4 (14- bis 15-jährigen Fahrer/innen) an den Start. Die Fahrbahn war mittlerweile komplett aufgetrocknet und nicht mehr rutschig. Elias absolvierte zwei fehlerfreie Wertungsläufe. Leider verlor er Zeit bei den Wenden, sodass er den 8. Platz von 18 Startern/innen erreichte.Jim de la Vigne war in der Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen) der letzte Fahrer vom MC Aichach am Start. Das Wetter schwenkte um undes wurde wieder von oben nass. Somit wurde es auch wieder rutschig. Bei seinem zweiten Wertungslauf fuhr er eine 31er-Zeit und er hatte die volle Aufmerksamkeit auf seiner Seite, denn zu diesem Zeitpunkt war das die Tagesbestzeit. Leider hatte er in seinem ersten Wertungslauf einen Fehler und somit reichte es nur noch für den 7. Platz von elf Startern.Herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer und Danke an den MSC Marktoberdorf für das gut ausgerichtete Rennen.