Wiederaufnahme der persönlichen Energiesprechstunde ab Juli 2021

Am Donnerstag, 8. Juli 2021 findet die stationäre Energieberatung wieder in Präsenz im Landratsamt Aichach-Friedberg statt. Von 08:30 bis 12:15 Uhr sowie von 14:00 bis 17:45 Uhr beraten regionale Energieberater der Verbraucherzentrale in 45-minütigen Einzelgesprächen zu Ihrer individuellen Wohn- und Gebäudesituation.



Die Experten zeigen Energiesparpotenziale auf, beraten zu Möglichkeiten im Rahmen einer energetischen Sanierung oder einem energieoptimierten Neubau und informieren Sie zu gesetz-lichen Vorschriften, Finanzierungshilfen sowie allen Förderungen.



Nutzen Sie die kostenlose Energieberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg und melden Sie sich bis zum 7. Juli, 12:00 Uhr unter der Telefon-Nr. 08251 92-232 (Landratsamt Aichach-Friedberg) an. Ein Mund-Nasen-Schutz ist notwendig.