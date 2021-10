Weiterbildung fördern lassen – Noch bis Ende 2021 Bildungsprämie bei der Bildungsberatung des Landkreises erhältlich

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds können sich Interessierte ganz unabhängig vom Arbeitgeber individuell weiter qualifizieren.Das Angebot gilt für Personen, die mindestens 15 Stunden pro Woche erwerbstätig sind - selbstständig, angestellt oder in Elternzeit - und deren jährlich zu versteuerndes Einkommen 20.000 Euro nicht übersteigt bzw. 40.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten (wichtig: das zu versteuernde Einkommen ist nicht das Bruttoeinkommen; Letzteres kann auch über dieser Grenze liegen). Die gewählte Weiterbildung muss für den beruflichen Zusammenhang wichtig sein, das kann für den aktuellen Beruf sein oder aber auch für eine neue, angestrebte Tätigkeit.Die Bildungsprämie ist ein wichtiges Instrument für alle Erwerbstätigen, sich für den Arbeitsmarkt besser oder neu aufzustellen. „die Nachfrage nach Weiterbildungen und finanzieller Förderung ist gestiegen, die Beratungen haben seit Corona zugenommen“, beobachtet die Bildungsberaterin Nicole Matthes. Um die Beratung sicherzustellen, hat die Bildungsberatung ihr Angebot ausgeweitet. Matthes berät persönlich, telefonisch, per E-Mail und digital über Videotelefonie. Die Bildungsprämie können Klientinnen und Klienten nach der digitalen Beratung ganz unkompliziert per E-Mail erhalten. Den Weiterbildungsanbieter kann man selbst wählen und den Prämiengutschein dort mit den Lehrgangskosten verrechnen. Gefördert werden 50 % der Fortbildungskosten (maximal 500 Euro).Erwerbstätige können Prämiengutscheine der Bildungsprämie noch bis Ende 2021 erhalten. Kurse bei Weiterbildungsanbietern müssen bis zum 30. Juni 2022 beginnen.Die Bildungsberatung informiert auch über andere finanzielle Fördermöglichkeiten, falls die Voraussetzungen der Bildungsprämie nicht erfüllt werden. Einen Überblick über die wichtigsten Förderprogramme finden sich unter www.bildungsportal-a3.de/foerderung/Terminvereinbarung sind bei Bildungsberaterin Nicole Matthes unter Tel. 08251 92-4865 oder bildungsberatung@lra-aic-fdb.de möglich. Die Bildungsberatung hat ihren Sitz im Landratsamt Aichach-Friedberg, Bildungsbüro, Außenstelle Steubstraße 6 in 86551 Aichach.