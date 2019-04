VdK Jahreshauptversammlung 31.03.2019

Nach dem Gedenken an die 12 verstorbenen Mitlieder erfolgte noch der Hinweis auf die Messe am Samstag, den 06. April um 18:00 in der Stadtpfarrkirche.Es folgten Grußworte von Herrn Bürgermeister Klaus Habermann und Frau Gertrud Gokorsch.Danach folgte der Bericht der Vorsitzenden über das vergangene Jahr mit insgesamt 12 Veranstaltungen, Ausflügen, Geburtstagsbesuchen usw., sowie die Vorschau auf das Jahresprogramm 2019. Die Veranstaltungen sind auch im Internet und im Schaukasten am Oberen Tor nachzulesen.Die Kassierin Frieda Tomec konnte von einem leichten Überschuss des Jahresergebnisses 2018 berichten.Der Höhepunkt war die Ehrung zahlreicher Mitglieder, die für ihre Treue eine Ehrenurkunde, Anstecknadel und ein Präsent erhielten. Für die längste Mitgliedschaft mit 65 Jahren wurde Herr Josef Kreitmair geehrt, 30 Jahre: Adolf Schäffer (nicht im Bild), 20 Jahre: Hannelore Wöhrl, Georg Müller; für 10 Jahre: Rita Katzenschwanz, Scherfeld Margret, Erna Wörle, Lutz Gelfert, Oskar Goldberg, Bernhard Rössner und Rainer Tiroch. Einige Jubilare fehlen auf dem Bild.Die Vorsitzende Frau Gertraud Neumair bedankte sich bei der Vorstandschaft und ganz besonders bei den Mitgliedern für die Treue zum VdK, verbunden mit der Einladung zu den nächsten Veranstaltungen.Gruppenbild der Jubilare, Vorsitzende und Ehrengäste