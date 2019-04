Registrierungspflicht für Betreiber von dezentralen Stromerzeugungsanlagen

Seit Anfang Februar 2019 sind Besitzer verpflichtet, alle ihren dezentralen Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke (BHKW) und Batteriespeicher in das neue Marktstammdatenregister - ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes – einzutragen. Dies gilt auch für Anlagen, die bereits seit vielen Jahren laufen. Für die Registrierung der Anlagen haben Betreiber bis Ende Januar 2021 Zeit. Wer sich allerdings online nicht fristgerecht registriert, verliert seinen Anspruch auf die EEG-Vergütung für seinen Strom.Für Fragen zum Marktstammdatenregister oder zu weiteren Themen wie Photovoltaik, Heizen, Neubau oder Sanierung etc. bietet die Fachstelle für Klimaschutz jeweils halbstündige Einzelgespräche mit einem Experten an. Die nächste Energiesprechstunde findet statt am:Anmeldungen werden bis zum 15. Mai, 12:00 Uhr unter der Telefon-Nr. 08251 92-232 (Landratsamt Aichach-Friedberg) entgegengenommen oder können online unter https://lra-aic-fdb.de/energieberatung angefragt werden.