Photovoltaik-Anlagen lohnen sich weiter - Spezialberatung der Fachstelle für Klimaschutz

(Voranmeldung bis 23.03., 12 Uhr unter 08251 92-232)

Viele Dächer im Wittelsbacher Land eignen sich für die Erzeugung von Strom durch Sonnenenergie. Eine private Photovoltaik-Anlage kann rund 30 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Bei einem Haushalt mit vier Personen und einem jährlichen Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden sinken die jährlichen CO2-Emission um etwa 500 Kilogramm. Obwohl die Einspeisevergütung weiter sinkt, kann eine neue Photovoltaik-Anlage auch heute noch kostendeckend oder mit Gewinn betrieben werden. Grund sind die in den vergangenen Jahren immer preisgünstiger gewordenen Solarmodule.Ein Batteriespeicher im Haus kann den Anteil des selbst verbrauchten Solarstroms deutlich erhöhen. Allerdings verschlechtern die Batterien in der Regel die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen. Dies liegt an den hohen Anschaffungskosten für die Batterien und deren begrenzter Lebensdauer. Wer sein Elektrofahrzeug mit eigenem Solarstrom betankt, kann den Eigenverbrauchsanteil ebenfalls erhöhen. „Oft reichen Kapazität und Ladestrom eines Batteriespeichers nicht zum vollständigen Laden der Fahrzeugbatterie aus. Wenn möglich sollte man tagsüber direkt aus dem Überschuss der Photovoltaik-Anlage laden. Photovoltaik-Anlage, Speicher und intelligente Ladestation müssen aufeinander abgestimmt sein“, empfiehlt die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern.Wer sich für die Umsetzungsmöglichkeiten interessiert, für den bietet die Fachstelle für Klimaschutz im Landratsamt Aichach-Friedberg in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern eine kostenfreie Photovoltaik-Spezialberatung an. Ein neutraler Fachmann geht auf individuelle Fragen zum Thema Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung sowie Eigenverbrauch und Speicher ein. Für die nächsten Beratungstermine am Donnerstag, den 25. März 2021 von 14:00 bis 17:45 Uhr sind noch Restplätze vorhanden. Bürgerinnen und Bürger können zudem im Solardachpotenzialkataster des Landkreises ( https://www.solare-stadt.de/aichach-friedberg/Start ) überprüfen, ob das eigene Dach dazu gehört.