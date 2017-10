Olivenöl Hausmesse Aichach 2017 - 29.10.2017 - der B & H Handels GbR

Aichach : Akku und Batteriehandel Oliver Heib |

Was wird geboten?



- Produktvorstellung Bio Olivenöl

- Produktvorstellung Oliven aus Vori

- Aromatisierte Olivenöle

- Olivenölverkostung

- Essigverkostung

- Teeverkostung

- eine große Auswahl an Gewürzen

- Geschenkideen

- Feinkost - Essige

- Besondere Liköre und Spirituosen

- Informationen über die Herstellung

von Olivenöl

- besondere Messerabatte

- individuelle persönliche Beratung



Zusätzliche Veranstaltungen in Aichach

29.10.2017 Simon- und Judäimarkt (10:00 bis 18:00 Uhr)

29.10.2017 Verkaufsoffener Sonntag (12.30 bis 17.30Uhr)



Veranstalter:



B&H Handels GbR



Bernhard Böck – Oliver Heib

Feldstraße 6

86556 Kühbach



Tel.: 08251-8963620

Fax.: 08251-8963621

Internet: Besonderes24.com

Email: office@besonderes24.com