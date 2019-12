Kostenlose Unternehmensberatung im Landratsamt - ﻿Aktivsenioren bieten ihr Fachwissen an

Aichach : Aichach, Landratsamt |

Einmal im Monat stellen Mitglieder der Aktivsenioren ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen für Existenzgründer, kleinere und mittelständische Unternehmen zur Verfügung.



In Einzelberatungen können Inhaltschwerpunkte wie Gründung, Finanzierung oder Unternehmensnachfolge diskutiert und beratschlagt werden. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die regelmäßige Sprechstunde der Aktivsenioren zu begrüßen.



„Die Sprechtage der Aktivsenioren leisten nicht nur eine gezielte Unterstützung der heimischen Unternehmen und der Existenzgründer im Wittelsbacher Land, sondern zudem auch einen großartigen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis“, so Daniela Eder, Wirtschaftsreferentin im Landratsamt Aichach-Friedberg.



Der nächste Beratungstermin findet am 12. Dezember von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Landratsamt in Aichach statt. Eine telefonische Anmeldung bis zum 11. Dezember, 12:00 Uhr, ist erforderlich (Tel. 08251 92-259).



Informationen über die Aktivsenioren finden Sie auch im Internet unter www.aktivsenioren.de