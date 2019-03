Kostenlose Energieberatung der Fachstelle für Klimaschutz und der Verbraucherzentrale Bayern

Steigende Energiekosten betreffen sowohl Eigentümer als auch Mieter. Über kurz oder lang geht das Thema Energieeinsparung jeden von uns an: Sei es in Form einer energieeffizienten Bauweise, einer richtigen Modernisierung oder der Reduzierung des eigenen Energieverbrauchs.Damit sich Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg zu Fragen rund um die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien samt Fördermöglichkeiten individuell beraten lassen können, bietet die Fachstelle für Klimaschutz zusätzlich zu ihrereinmal im Monat nach Voranmeldung immer donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr eine kostenlose, halbstündige und persönlichein Aichach an. Die nächste Energiesprechstunde findet am 21. März 2019 statt. Nähere Informationen zum Service der Fachstelle für Klimaschutz sowie Anmeldungen für die Energieberatung finden Sie online unter https://lra-aic-fdb.de/energieberatung. Seit 1. Januar 2019 ist unter anderem auch die Basis-Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern kostenlos, welche nach Terminvereinbarung unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) jeden ersten Mittwoch im Monat von 14:00 Uhr bis17:00 Uhr im Rathaus in Aichach stattfindet. Auch den Basis-Check beim Bürger vor Ort gibt es nun ohne Zuzahlung. Weitere Details zum Angebot der Verbraucherzentrale Bayern erhalten Sie online unter