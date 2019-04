Juzo unterstützt die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg

Das vielfältige Hilfsspektrum reicht neben dem Betreiben des Mildred-Scheel-Hauses am Klinikum Augsburg, das es Eltern erlaubt, während der langen Behandlungszeit bei ihren Kindern zu bleiben, über die finanzielle Unterstützung in Not geratener Familien bis hin zur Förderung von Forschungsprojekten am Schwäbischen Kinderkrebszentrum.Für die Umsetzung dieser Ziele ist der als gemeinnützig anerkannte Verein auf Spenden angewiesen. Juzo Geschäftsführer Uwe Schettler und Prokurist Jürgen Gold freuten sich daher sehr, Herrn Thomas Kleist von der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg einen Spendenscheck in Höhe von 6.000 Euro überreichen zu können. Diese Summe ergab sich aus den Erlösen einer Fortbildungsreihe, die Juzo in mehreren deutschen Städten für Mitarbeiter des medizinischen Fachhandels durchgeführt hatte.Mehr über die Hintergründe und Aktivitäten der Elterninitiative finden Sie hier: www.krebskranke-kinder-augsburg.de