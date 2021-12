Jetzt neu: Das myheimat-Jahrbuch Aichach 2021

Das Jahrbuch beinhaltet unter anderem ein Interview mit Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann , einen Saisonrückblick des MC Aichach , eine Jahresbilanz des TC Wittelsbach , einen Rückblick auf die Inthronisation des Paartalia-Prinzenpaares 2021/22 und ein Interview mit Thomas Wörle (Wirtschaftsförderung der Stadt Aichach) Hier ist das myheimat-Jahrbuch Aichach 2021 unter anderem verfügbar:Schlosshotel & Gasthaus Blumenthal GmbH & Co. KG, Blumenthal 1, 86551 Aichach-BlumenthalOBI Markt Aichach-Ecknach, Industriestr. 39, 86551 AichachBäcker Jann GmbH, Industriestr. 39, 86551 AichachFitnessclub Aktivita, Karl-Schiller-Straße 3a, 86551 AichachClever Fit Aichach, Maxstr. 2-4, 86551 AichachGetränke City, Maxstr. 2, 86551 AichachAuto Weiss GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 2, 86551 AichachCINEPLEX Aichach, Rudolf-Diesel-Str. 6, 86551 AichachTÜV SÜD Service-Center, Rudolf-Diesel-Str. 3, 86551 Aichachfotografie holger weiß, Am Plattenberg 2 a, 86551 AichachFriedberger Landbrot GmbH, Am Plattenberg 2 a, 86551 AichachJulius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 AichachGetränke Lippert, Juliusplatz 3, 86551 AichachMrs.Sporty, Augsburger Str. 17, 86551 AichachEasy Apotheke, Augsburger Straße 11, 86551 AichachIhle-Café Milchwerk, Augsburger Str. 21, 86551 AichachSempre Gusto, Augsburger Str. 19, 86551 AichachMetzgerei Miller GmbH, Augsburger Str. 2, 86551 AichachLandratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 AichachZahnärztl. Gemeinschaftspraxis Dr. Schindler Dr. Müller & Koll., Münchener Str. 16, 86551 AichachAWO-Seniorenheim "Maria Simon", Oskar-von-Miller-Str. 16, 86551 AichachKonditorei Gulden Fritz GbR, Werlbergerstr. 19, 86551 AichachFriseur Gabriele Reitinger, Werlbergerstr. 24, 86551 AichachLöwenapotheke, Werlberger Str. 11, 86551 AichachWandelbar, Werlberger Str. 14, 86551 AichachAudilogik, Sudetenstr. 2, 86551 AichachNaturkost Querbeet-Biomarkt, Sudetenstr. 1, 86551 AichachBären-Apotheke, Sudetenstr. 1, 86551 AichachZentrum für Allgemeinmedizin, Sudetenstr. 1a, 86551 AichachGemeinschaftspraxis für Logopädie, Sudetenstr. 1a, 86551 AichachZahnarztpraxis Dirk Bednarik & Kollegen, Sudetenstr. 1a, 86551 AichachAichacher Physiocenter, Sudetenstr. 1a, 86551 AichachGreifenegger Bezirksdirektion/Zurich Versicherungen, Martinstraße 24, 86551 AichachF. Bruno Hoberg GmbH, Martinstraße 32, 86551 AichachHaus Junge Mode, Werlberger Str. 3, 86551 AichachFotostudio Wessely, Werlbergerstr. 2, 86551 AichachMüller Orthopädie, Werlberger Str. 4, 86551 AichachWittelsbacher Immobilien, Stadtplatz 42, 86551 AichachMetzgerei Haselberger, Stadtplatz 40, 86551 AichachPraxis am oberen Tor, Stadtplatz 38, 86551 AichachCafe IHLE, Stadtplatz 39, 86551 AichachREVIDERM skinmedics, Stadtplatz 36 b, 86551 AichachBlue Point, Stadtplatz 37, 86551 AichachAlters- und Pflegeheim der Heilig-Geist-Spitalstiftung, Stadtplatz 35, 86551 AichachAugusta Bank eG, Stadtplatz 34, 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen, Stadtplatz 32, 86551 AichachLogopädische Praxis Fabiene Hürner, Stadtplatz 33, 86551 AichachCafé central, Stadtplatz 31, 86551 AichachHypoVereinsbank, Stadtplatz 28, 86551 AichachStadt Apotheke, Stadtplatz 29, 86551 AichachLemmer & Lemmer, Stadtplatz 25, 86551 Aichachs' Kühbacher kenn i Di, Stadtplatz 24, 86551 AichachOralchirurgische Zahnarztpraxis, Stadtplatz 20, 86551 AichachBarbetrieb, Hubmannstr. 2 , 86551 AichachWolke Sieben, Hubmannstr. 2, 86551 AichachBäckerei Scharold, Tandlmarkt 1, 86551 AichachHair by HUGO, Tandlmarkt 2, 86551 AichachSteuerberatungskanzlei Kerstin Baur, Stadtplatz 21 b, 86551 AichachReisebüro am Tandlmarkt, Stadtplatz 21d, 86551 AichachSandra Womenswear, Tandlmarkt 4, 86551 AichachWittelsbacher-Apotheke, Stadtplatz 21, 86551 AichachMode Grieb, Stadtplatz 6, 86551 AichachBauer Karl Bäckerei und Konditorei, Stadtplatz 8, 86551 AichachCafé Koch, Stadtplatz 17, 86551 AichachAltstadt Döner, Stadtplatz 16, 86551 AichachStadtverwaltung Aichach, Stadtplatz 48, 86551 AichachPaartal Treuhand-GmbH Steuerberatungsgesellsch., Stadtplatz 16, 86551 AichachBaugenossenschaft Aichach eG, Bauerntanzgasse 1, 86551 Aichachurlaubsoase.net, Bauerntanzgasse 1, 86551 AichachBlumen Haus Prima Vera GmbH, Bauerntanzgasse 8, 86551 AichachSebastian Apotheke, Bauerntanzgasse 18, 86551 AichachLinck - schön wohnen, Steubstr. 4, 86551 AichachPizzeria & Focacceria Violeta, Hubmannstr. 12, 86551 AichachVolkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg, Steubstraße 3, 86551 AichachPINO, Steubstr. 8, 86551 AichachAnwaltskanzlei Thoma, Baade, Dr. Helm und Kollegen, Schulstr. 4b, 86551 AichachSie & Er Mayer / Niesporekl, Schulstr. 4a, 86551 AichachFriedberger Landbrot Bäckerei Konditorei Knoll, Bahnhofstraße 23, 86551 AichachCaritas Sozialkaufhaus, Bahnhofstraße 28, 86551 AichachSozialstation Aichach e.V., Bahnhofstraße 28, 86551 AichachEhrenreich Getränkecenter, Hauptstr. 2, 86551 AichachHimmlisch Wohnen, Donauwörther Str. 46, 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen, Donauwörther Str. 9 - 13, 86551 AichachMarienapotheke, Gerhauserstr. 6, 86551 AichachSteuerkanzlei Pösselt, Ludwigstr. 24a, 86551 Aichachatelier Restaurant-Kneipe-Biergarten, Schrobenhausener Str. 1, 86551 AichachBäckerei Martin, Schrobenhausener Str. 3, 86551 AichachAutohaus Aichach GmbH, Schrobenhausener Str. 34, 86551 AichachUlrichswerkstätten, Flurstr. 52, 86551 AichachKliniken an der Paar Krankenhaus Aichach, Krankenhausstr. 11, 86551 AichachStorhaMed GmbH Gesundheitshaus, Freisinger Str. 43 , 86551 AichachObermair Schreinerei, Weiherstr. 21 , 86551 Aichach-Untergriesb.Gasthof und Hotel Wagner, Harthofstr. 38, 86551 Aichach-Untergriesb.Markt-Apotheke, Marktplatz 1, 86556 KühbachMetzgerei Rupp, Marktplatz 1, 86656 KühbachSparkasse Kühbach, Schönbacher Str. 2, 86556 KühbachVerwaltungsgemeinschaft Kühbach, Schönbacher Str. 1, 86556 KühbachFliesen Frank GmbH, Aichacher Str. 5, 86570 InchenhofenSparkasse Pöttmes, Sparkassenstr. 1, 86554 PöttmesMarkt-Apotheke, Schrobenhausener Str. 8, 86554 PöttmesAuto Höger GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6, 86554 PöttmesKonditorei & Bäckerei Hammerl GmbH, Marktpl. 10, 86554 PöttmesVG Pöttmes / Rathaus Pöttmes, v.-Gumppenberg-Str. 19, 86554 Pöttmes