Get in Touch – Berufsfindungstage in Aichach & Schrobenhausen

Aichach : Vierfachturnhalle des Deutschherren-Gymnasiums |

Wenn der Schulabschluss näher rückt stellt sich unaufhaltsam die Frage nach der Berufswahl – eine wichtige Entscheidung für Jugendliche auf dem Weg ins Arbeitsleben.



Berufsinformation und –beratung



In dieser Phase der Berufsorientierung machen sich Schüler und Schülerinnen auf die Suche: Welche Ausbildung passt zu mir und welches Unternehmen kann ich mir als zukünftigen Arbeitgeber vorstellen?



Um diese Fragen zu beantworten ist eine umfassende Berufsinformation und -beratung von besonderer Bedeutung, denn erst die konkrete Auseinandersetzung mit einzelnen Berufsbranchen zeigt, was die Arbeitswelt bereithält.



Eine hervorragende Gelegenheit bieten die Berufsfindungstage am 28.September in Schrobenhausen und am 12. Oktober 2019 in Aichach. Jeweils einen Vormittag lang, von 10:00 bis 13:30 Uhr, treffen sich rund 80 Unternehmen der Region mit interessierten Schülern und Schülerinnen. Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei.



Die Berufsfindungstage des Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach, die von der Haimer GmbH in Igenhausen organisiert werden, sind in der Region mittlerweile zu einer festen Institution für Schüler und lokale Ausbildungsbetriebe geworden.



Breites Spektrum an Ausbildungsberufen



Egal ob eine Ausbildung im Handwerk, im sozialen oder kaufmännischen Bereich, oder vielleicht auch ein Einstieg bei Polizei oder Bundeswehr ‒ Schüler aller Schularten erhalten hier wertvolle Informationen aus erster Hand.



Bewerbungsmappen-Check



Auch für Ausbildungsbetriebe ist der Austausch mit den Schülern eine willkommene Gelegenheit, geeignete Azubis zu finden. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsmessen ist das vorrangige Ziel der Rotary-Veranstaltungen allerdings eine neutrale Berufsberatung, bei der die Schülerinnen und Schüler, und nicht die Unternehmen, im Vordergrund stehen.

Aufgrund der großen Resonanz der letzten Jahre wird auch dieses Jahr wieder ein Bewerberforum mit kostenlosem Bewerbungsmappen-Check sowie wertvollen Tipps zu Bewerbung und Vorstellungsgespräch eingerichtet.



Text und Bilder: Haimer GmbH