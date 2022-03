Gebäudemodernisierung und klimafreundliches Heizen

Aichach : Digital |

„Digitale Modernisierungstage Wittelsbacher Land“ vom 7. bis 10. März 

Gebäude energieeffizient sanieren oder Heizen mit erneuerbaren Energien – das sind zwei der vielen Themen bei den zweiten digitalen Modernisierungstagen für den Landkreis Aichach-Friedberg. Diese finden von 7. bis 10. März, jeweils von 18:00 bis 20:30 Uhr, online statt. Beim ersten Durchgang im letzten Jahr war die Teilnehmerzahl enorm, auch heuer dürfte das Programm bei Gebäudebesitzern auf großes Interesse stoßen.Den Startschuss gibt Landrat Dr. Klaus Metzger am Montag (7. März) um 18 Uhr. Anschließend gibt es Informationen zu Gebäudemodernisierung, zum individuellen Sanierungsfahrplan sowie zu möglichen Förderungen.Am Dienstag, 8. März, geht es ums Heizen, Schwerpunkt ist die Wärmepumpe. Ganz im Zeichen der Erneuerbaren Energie steht dann der Mittwoch, mit Themen wie Photovoltaik, Speicher und das Solarpotenzialkataster. Zum Abschluss wird am Donnerstag Prof. Dr. Werner Friedl, Umweltpreisträger des Landkreises, über das Gebäudeenergiegesetz und die Auswirkungen auf Bauvorhaben referieren. Im Anschluss berichten die Aussteller über ihre Angebote und stehen für Fragen zur Verfügung. Kurze Videos, Ausstellerinformationen und Praxisbeispiele sind jederzeit abrufbar und runden das Programm ab.Die Veranstaltung wird vom Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land über Zoom durchgeführt. Eine Teilnahme ist auch per Telefon möglich. Der notwendige Link zur kostenlosen Teilnahme kann über www.modernisierungstage.de angefordert werden.Aktuelle Informationen auch auf: https://www.facebook.com/modernisierungstage/