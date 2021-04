FREIE PLÄTZE: Kostenlose Führungen - Erzeuger von erneuerbaren Energien im Landkreis öffnen ihre Pforten

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg bietet die vhs Aichach-Friedberg kostenlose Angebote wie Vorträge und Besichtigungen rund um das Thema Erneuerbare Energien an. Dabei erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die Gewinnung von erneuerbaren Energien. Deren Erzeuger öffnen auch 2021 ihre Pforten, so dass die Möglichkeit besteht, sich mit den Anlagenbetreibern über deren Erfahrungen auszutauschen.Die erneuerbare Energiegewinnung ist Teil des Energielehrpfades, der im Rahmen des EU-geförderten LEADER-Projekts »Energie macht Schule im Wittelsbacher Land« entstanden ist.Bitte melden Sie sich spätestens 10 Tage vor den jeweiligen Terminen bei der vhs Aichach-Friedberg an. Wir freuen uns über Ihr Interesse!Hinweis: Inwieweit die Termine gehalten werden können, hängt von der Lockdown-Situation ab - Sie werden rechtzeitig darüber informiert. Sofern eine Führung stattfindet, ist ein MNS (FFP2) zu tragen.