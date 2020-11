Energieverlusten auf der Spur! Kostenlose Thermografie-Aktion der Fachstelle für Klimaschutz

Jedes Objekt gibt eine Wärmestrahlung ab, die mittels Infrarotbilder - auch Infrarotthermografie genannt - dargestellt werden kann. Diese Aufnahmen zeigen genau auf, an welchen Stellen eines Gebäudes Wärme entweicht und wo sich Schwachstellen in der Gebäudehülle befinden. Möglich wird dies durch eine Infrarotkamera, die Aufnahmen im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich macht. Flächen, an denen Wärme entweicht, werden orange und rot dargestellt. Gut gedämmte Flächen hingegen blau. Mit Infrarotbildern können Maßnahmen zur Energieeinsparung effektiv geplant werden.Anmelden können sich alle Hausbesitzer im Landkreis Aichach-Friedberg. Mieter sollten dazu Rücksprache mit ihrem Hauseigentümer halten. Die Aufnahmen werden zwischen Januar und März 2021 gemacht und bieten ihnen die Möglichkeit, ihr Haus einmal aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Eine Thermografie-Beratung beinhaltet sechs Infrarotaufnahmen sowie Erläuterungen, Tipps und Handlungsempfehlungen zur Behebung von Schwachstellen und Hinweisen zum GebäudeEnergieGesetz (GEG 2020), das ab 01.11.2020 gilt. Diese Unterlagen gehen ihnen etwa drei Wochen nach Erstellung der Aufnahmen zu. Im Anschluss erhalten Teilnehmer der Aktion einen Termin für eine kostenlose Energieberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg. Weitere Informationen zur Aktion sind auch auf der Internetseite der Fachstelle für Klimaschutz unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz zu finden.Da die Kapazität auf 50 Beratungen begrenzt ist, werden alle Interessierten gebeten, sich bis zum 14.12.2020 unter Telefonnummer 08251/92-259 anzumelden. Nach ihrer Anmeldung setzt sich das beauftragte Unternehmen direkt mit ihnen in Verbindung um mitzuteilen, wie Sie ihr Gebäude für die Aufnahmen vorbereiten. Das Gebäude sollte im Vorfeld aufgeheizt sein, um eine bessere Analyse zu ermöglichen.