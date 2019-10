Am Donnerstag, den 21. November findet die nächste kostenlose Energiesprechstunde im Landratsamt Aichach-Friedberg statt. Zwischen 14.00 Uhr und 17.45 Uhr berät ein externer Energieberater aus der Region in halbstündigen Einzelgesprächen zu Ihrer individuellen Wohn- und Gebäudesituation.Die Experten zeigen Energiesparpotenziale auf, beraten zu Möglichkeiten im Rahmen einer energetischen Sanierung oder einem energieoptimierten Neubau und informieren Sie zu gesetzlichen Vorschriften, Finanzierungshilfen sowie allen Förderungen.Nutzen Sie die kostenlose Energieberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg und melden Sie sich bis zum 20. November, 12:00 Uhr unter der Telefon-Nr. 08251 92-232 (Landratsamt Aichach-Friedberg) oder online unter https://lra-aic-fdb.de/energieberatung an.