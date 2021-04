Das Arbeiten zuhause und das Unterrichten der Kinder in den eigenen vier Wänden bringen die Stromzähler vieler Haushalte auf Hochtouren. Höchste Zeit also, den Stromverbrauch im eigenen Heim zu reduzieren, um Geld zu sparen und einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Energieberatung der Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern gibt wichtige Tipps zum Stromsparen: „Zunächst sollte man Energiefresser im eigenen Haushalt ausfindig machen. Dazu gehören etwa Glühlampen und Halogenlampen, die sich durch stromsparende LEDs ersetzen lassen“. Beim Neukauf von Bürotechnik lohnt es sich, auf möglichst energiesparende Geräte zu achten. Darüber hinaus müssen elektronische Geräte wie Notebook, Monitor, Internet-Router und Drucker nicht ständig in Betriebsbereitschaft bleiben. Werden sie absehbar längere Zeit nicht benutzt – etwa über Nacht – sollten sie ganz ausgeschaltet werden.Auch die Unterhaltungselektronik bietet ein großes Einsparpotenzial: Fernseher, DVD-Player und Stereoanlage laufen in vielen Haushalten auf Stand-By, wenn sie nicht benutzt werden. Mit einer abschaltbaren Mehrfachsteckdose ist es möglich, diesen Geräten mit nur einem Handgriff den Saft abzudrehen und viel Strom zu sparen, so die Verbraucherzentrale Bayern. Weitere konkrete Tipps zum Energiesparen im Homeoffice gibt es auf verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/homeoffice/.Die Energieberatung der Fachstelle für Klimaschutz in Kooperation mit der Verbraucherzentrale hilft bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie zuhause. Die nächste Energiesprechstunde findet telefonisch am 08. April 2021 zwischen 08:30 Uhr und 12:15 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr statt. Es gibt noch freie Plätze, so dass Termine unter der Telefonnummer 08251 92-4814 bis 06.04., 12 Uhr vereinbart werden können. Die Beratungen finden derzeit telefonisch statt. Weitere Informationen gibt es auf www.lra-aic-fdb.de/energieberatung