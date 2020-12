Energieberatung & Photovoltaik-Spezialberatung 2021

Die Energieberatung sowie die Photovoltaik-Spezialberatung finden in Kooperation mit regionalen Energieberatern der Verbraucherzentrale Bayern statt. Unsere Experten beraten in 45-minütigen Einzelgesprächen zur individuellen Wohn- und Gebäudesituation.Die erste Energiesprechstunde im neuen Jahr findet telefonisch am 14. Januar 2021 von 08.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr statt. Am 28. Januar 2021 folgt die telefonische Photovoltaik-Spezialberatung von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr. Eine Anmeldung unter 08251/02-232 ist bis zum Vortag um 12.00 Uhr erforderlich.Nähere Informationen und eine Übersicht zu den Terminen finden Sie unter www.lra-aic-fdb.de/energieberatung