Energieberatung am 17.01.2019 im Landratsamt Aichach-Friedberg

Fragen rund um die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien werden Ihnen im Rahmen einer kostenlosen und persönlichen Beratung nach Voranmeldung gerne am Donnerstag, den 17.01.2019 im Landratsamt in Aichach zwischen 14:00 Uhr und 17:45 Uhr beantwortet. Für die jeweils halbstündigen Beratungsgespräche ist eine Anmeldung online unter https://lra-aic-fdb.de/energieberatung oder unter Tel.: 08251 92 - 232 erforderlich.Überblick der Beratungstermine für 2019:17.01. | 21.02. | 21.03. | 11.04. | 16.05. | 06.06. | 18.07. | 19.09. | 17.10. | 21.11. | 12.12.Des Weiteren steht allen Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich die Telefonberatung unter der Nummer 08251 92-4814 zur Verfügung. Die Hotline ist Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr durchgängig besetzt.