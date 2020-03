Der Wittelsbacher Land Verein unterstützt Initiative für Einzelhändler und Gastronomie: wilaGUT leistet Beitrag zur Aufrechterhaltung der lokalen Wirt-schaft

Auf wilaGut.de kann jeder Bürger unkompliziert Gutscheine für sein Stammlokal, das kleine Cafe oder den Händler nebenan ergattern und sie später – wenn die Geschäfte wieder geöffnet haben – einlösen. Das Tolle daran: Das Geld fließt direkt zum jeweiligen Betreiber, so dass diese während der Sperrzeit liquide bleiben. So bleibt man den heimischen Unternehmen treu und bekanntermaßen ist ja Vorfreude die schönste Freude.Der Wittelsbacher Land Verein unterstützt die Seite wilaGut.de dahingehend, dass er die anfallenden Kosten für seine eigenen Mitglieder übernimmt. So z.B. bereits geschehen beim Altstadtcafe Weißgerber in Friedberg, bei Kühners Landhaus in Kissing, dem Tiefblick Kletterwald in Scherneck oder dem Bauernmarkt in Dasing. Weitere Spezialitätenwirte und zahlreiche Mitglieder sollen in den kommenden Tagen folgen. Ein aktueller Blick lohnt sich also täglich.Doch auch alle anderen Betriebe aus dem Landkreis können sich auf der Seite registrieren und Gutscheine verkaufen. Anmelde- und Rahmenbedingungen finden alle interessierten Betriebe auf wilagut.de unter „Firmenregistrierung“.So funktioniert der Kauf: Einfach Restaurant oder Einzelhändler auswählen, auf „Jetzt Gutschein bestellen“ klicken, ein paar notwendige Angaben eingeben, den gewünschten Betrag eingeben und bestellen. Die Bestätigungsmail mit den Zahlungsangaben sowie dem Gutscheincode erfolgt umgehend. Nach Bezahlung erhalten Sie eine Rückbestätigung und Ihr Gutscheincode wird gültig. Beim nächsten Besuch können Sie den Gutschein einlösen. Text: Wittelsbacher Land e.V.David Hein, Wittelsbacher Land e.V.david.hein@wittelsbacherland-verein.de08251 92 477