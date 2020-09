Aus Sonne mach Strom! - Photovoltaik-Spezialberatungen im Landratsamt

Aichach : Aichach, Landratsamt |

Im Rahmen der Bayerischen Klimawoche bietet die Fachstelle für Klimaschutz am 17. und 24. September zwischen 14.00 Uhr und 17.45 Uhr kostenlose PV-Spezialberatungen von jeweils 45 Minuten in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern an. Ein neutraler Fachmann geht auf individuelle Fragen zum Thema Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung sowie Eigenver-brauch und Speicher ein. Ein Mund-Nasen-Schutz ist notwendig.



Anmeldung und Terminvereinbarung: 08251 92-232



Alle Veranstaltungen im Rahmen der Bayerischen Klimawoche finden Sie unter https://lra-aic-fdb.de/landkreis/klimaschutz/projekte/klimawoche/20200813-flyer-klimawoche-2020.pdf .