Stadtratsfraktion wählt neue Vorstandschaft

Ebenfalls einstimmig hat sich die CSU-Stadtratsfraktion für die Besetzung der beiden Stellvertreter entschieden. Dieter Saliger wurde für weitere zwei Jahre als Stellvertreter und Schatzmeister im Fraktionsvorstand bestätigt. Stefan Westermayr übernimmt von Raymund Aigner den Posten als Stellvertreter und Schriftführer. Raymund Aigner war viele Jahre in der CSU-Stadtratsfraktion Aichach als Stellvertreter und Schriftführer tätig.Die Geschlossenheit bei den anwesenden Mitgliedern in der CSU-Stadtratsfraktion zeigt, dass hier künftig weiterhin konstruktiv und gemeinschaftlich an den aktuellen Themen im Stadtrat gearbeitet wird.