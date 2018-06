Staatssekretärin Trautner zu Gast in Aichach

Einen weiteren Meilenstein ihrer Interessen setzte die FU an diesem Abend mit Carolina Trautner, MdL, Staatssekretärin im Ministerium für Unterricht und Kultus in Bayern. Diese spannte in ihrem ausführlichen Referat einen weiten Bogen. „Die Kunst der Bildungspolitik ist es, stetig veränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Im Mittelpunkt all unserer Überlegungen steht der einzelne Schüler. Für die passgenaue und den individuellen Begabungen entsprechende Förderung jedes Kindes ist unser differenziertes Schulsystem die beste Basis. Um für die anstehenden Herausforderungen wie die Digitalisierung gewappnet zu sein, bleibt die Bildung in Bayern daher ein Investitionsschwerpunkt. Dies betrifft sowohl die Schulinfrastruktur, als auch die personelle Versorgung.“, so Trautner.In der anschließenden Diskussion tauchten Schlagworte auf, wie Chancengerechtigkeit, Sprachbad für Kinder, dynamische Durchlässigkeit von der Mittelschule bis zum Studium, Lesen kosten nichts - frühzeitige Förderung im Elternhaus ist nötig. Aber auch praktische Alltagsprobleme wurden teilweise hitzig debattiert. "Ein gelungener Abend", freuten sich die FU-Kreisvorsitzende Iris Eberl, sowie der stellvertretende CSU Kreisvorsitzende Josef Dußmann.