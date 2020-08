SPD Stadtratsfraktion vor Ort

Der nach einem Störfall im Jahr 2018 sanierte Fallturm und die daraus resultierende erhöhte Gasproduktion, die zur Stromgewinnung für den Eigenbedarf verwendet wird und eine evtl. neu angedachte PV-Anlage, interessierte genauso wie das Thema Klärschlamm. Diesen Schlamm, der neben wertvollen Bestandteilen jedoch auch umwelt- und gesundheitsgefährdende Schadstoffe enthält, konnten die Städte in der Vergangenheit an die Landwirte abgeben. Strengere Vorschriften lassen das heute nicht mehr zu und stellen einen bedeutenden Kostenfaktor für die Stadt dar. Es werden in mittelbarer Zukunft wohl auch weitere Investitionen anstehen, da die Kläranlage u.a. an ihre Kapazitätsgrenze durch die gestiegene Einwohnerzahl und die „Kläranlagengäste“ kommt. Besonders würdigte die SPD Fraktion, dass es ab 1. September wieder einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik in der Kläranlage in Aichach gibt.