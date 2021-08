Senioren-Union - Wimmer löst Häfner ab

Berichte

Neuwahlen

Neben zahlreichen Mitgliedern begrüßte Hanshelm Häfner vor allem den Altbürgermeister Heinrich Hutzler, den Bezirksvorsitzenden der Senioren-Union, Winfried Mayer sowie den CSU-Ortsvorsitzenden und Zweiten Bürgermeister Josef Dußmann.Hanshelm Häfner betonte in seiner Rede, dass die Senioren einen wichtigen Anteil unserer Bevölkerung bildeten und daher eine angemessene Mitwirkung in allen politischen Gremien verdienten. Mit 12.000 Mitgliedern in Bayern äußere sich die Senioren-Union zu allen wichtigen Themen der Politik. So setzte man sich massiv für eine gerechte Mütter-Rente ein.Auf Ortsebene übermittle man Vorschläge an Mitglieder im Stadtrat, bei den vierteljährigen Treffen an den Landrat Dr. Klaus Metzger und an die Entscheidungsträger der CSU im Land, Bund und Europa. Es folgten die Berichte der Schatzmeisterin Irmelin Kornhass und des Kassenprüfers Kaspa Riedelberger, die eine wohlgeführte Buchhaltung bestätigten.Beim Punkt Neuwahlen ging es um die Neubestellung der Vorstandsfunktionen. Der Ortsvorstand Hanshelm Häfner stellte sich nicht mehr für sein Amt zur Verfügung.Als seinen Nachfolger schlug er Heinrich Wimmer vor, der sich zur Wahl bereit erklärte. Als stellvertretende Vorsitzende kandidierten Günter Berndt sowie Raymund Aigner. Für die Ämter als Schatzmeisterin und Schriftführerin kandidierten erneut Irmelin Kornhass und Ingeborg Jantos-Freko. Als Beisitzer fanden sich Marianne Schmidt, Wilfriede Tomec und Franz Nückel bereit. Alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimme gewählt und nahmen die Wahl an. Kassenprüfer wurde erneut Kaspar Riedlberger und der neu gewählte Jonny Michl.Nach dem offiziellen Pflichtprogramm bot der scheidende Vorsitzende Hanshelm Häfner einen interessanten Rückblick auf die 15-jährige Geschichte der Senioren-Union in Aichach mit vielen Bildern aus den Gründungsjahren. Zur Verabschiedung des scheidenden Vorsitzenden ergriffen Heinrich Wimmer sowie Raymund Aigner das Wort. Der neue Ortsvorsitzende Heinrich Wimmer zählte die zahlreichen Stationen im beruflichen sowie politischen Lebenslauf von Hanshelm Häfner auf. Neben einer Karriere als Diplom-Ingenieur, der über 200 Patente auf nationaler und internationaler Ebene hält, habe er sich auch politisch sehr rege für die Sache der CSU engagiert. In seinem Spezialgebiet Energiepolitik hat er landesweit über 80 Fachvorträge „Energie und Umwelt“ gehalten und Fachartikel verfasst.Zum Dank für seine langjährige und unermüdliche Arbeit wurde er von der neuen Vorstandschaft zum Ehrenvorsitzenden ernannt und mit einem Weinpräsent belohnt. Für den Geehrten steht fest, dass er sich auch weiterhin aktiv und engagiert für die Sache der Senioren-Union einbringen wird. (heiw)