Obere Vorstadt in Aichach: Wasserleitungsnetz wird erneuert

Die Obere Vorstadt soll schöner werden, Fußgänger und Radfahrer mehr Platz bekommen, dabei Parkplätze erhalten und insgesamt mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Nach intensiver Planung startet kommende Woche die nächste Phase der Baumaßnahme: In der Augsburger Straße und einem Teil des Schneitbacher Weges werden die Wasserleitungen erneuert. Der Verkauf in den anliegenden Geschäften geht auch während der Bauarbeiten weiter.

Wie die Anlieger in einem Schreiben bereits informiert wurden, wird das Wasserleitungsnetz in zwei Bauabschnitten ausgetauscht, damit Anlieger und Geschäfte stets erreichbar bleiben und der Verkehr nicht komplett und weitläufig umgeleitet werden muss. Ganz ohne Sperrung geht es nicht, allerdings gibt es zunächst nur eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung. Das heißt, stadtauswärts kann durch die Baustelle gefahren werden, stadteinwärts wird über die Kreisverkehre am Milchwerkareal zur Münchener Straße und in einer späteren Phase dann noch über die Oskar-von-Miller-Str. und der Wilhelm-Wernseher-Str. umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Straßen jederzeit in beide Richtungen passieren, ebenso bleiben die Zugänge zu den Gebäuden frei. Im Einzelfall kann die Zufahrt für Fahrzeuge zeitweise nicht möglich sein. Bürgermeister Klaus Habermann war es zudem ein besonderes Anliegen, dass die anliegenden Einzelhandelsgeschäfte jederzeit erreichbar bleiben und der Verkauf weitergehen kann.Der erste Bauabschnitt beginnt kommende Woche in der Augsburger Straße bis hin zur Einmündung Münchener Straße. Begonnen wird aber in der Franz-Beck-Straße, dort wird für den Schneitbacher Weg der Anschluss an die Wasserleitung hergestellt. Dafür wird auch die Franz-Beck-Straße für einige Tage halbseitig gesperrt. Die Maßnahme wird vorgezogen, nachdem die Straße derzeit noch aufgrund der Baustelle in der Bahnhofstraße wenig befahren ist.Während des ersten Bauabschnittes soll auch für rund vier Wochen die Münchener Str. vom Zoogeschäft bis zur Oskar-von-Miller-Str. für die Wasserleitungserneuerung gesperrt werden. Dort ist kurzzeitig eine Vollsperrung erforderlich - außer für Fußgänger und Radfahrer. Spätestens zu diesem Zeitpunkt soll aber der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße für den Verkehr freigegeben sein.Die nächsten Bauabschnitte (Werlbergerstraße bis Martinstraße) werden ab Ende September erfolgen. Bis Ende 2018 soll die Erneuerung der Wasserleitung abgeschlossen sein.Bei den Bauarbeiten wird die Hauptleitung zusammen mit allen Armaturen und Anschlussleitungen im öffentlichen Grund erneuert. Für die Anlieger entstehen dabei keine Kosten. Allerdings würde es die Stadt begrüßen, wenn auch auf den Privatgrundstücken die oftmals stark korrodierten alten Stahlleitungen ausgetauscht werden, nachdem die Anzahl der Rohrbrüche bei Altanschlüssen jährlich zunimmt.Nach Kanal- und Wasserleitungsnetz werden in zwei weiteren Bauabschnitten dann die Fahrbahnen und Gehwege in der Oberen Vorstadt erneuert. Wann die Arbeiten dafür beginnen, steht aktuell noch nicht fest. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme erfolgen zahlreiche Arbeiten, die zeitgleich ausgeführt werden müssen: Telefon, Strom, Fernsehen, Glasfaser, Behördennetz, Leerrohrverlegung, Straßenbeleuchtung. Sofern keine Kampfmittelfunde oder archäologische Funde den Zeitplan durcheinanderbringen, sollte die Maßnahme aber bis Ende 2019 abgeschlossen sein. „Bis zu Beginn der Bayerischen Landesausstellung Anfang Mai 2020 wollen wir die größeren Baumaßnahmen in der Stadt abgeschlossen haben“, betont Bürgermeister Klaus Habermann. Dann werden für das im Rahmen der Städteförderung bezuschusste Projekt „Obere Vorstadt“ rund 2,2 Millionen Euro für die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes und weitere 4,8 Millionen Euro für den Straßenbau investiert worden sein.Für Rückfragen zur Erneuerung der Wasserleitungen steht die Wasserversorgung der Stadt Aichach unter der Telefon 08251/819950 jederzeit gerne zur Verfügung, für Fragen zur Straßenbaumaßnahme Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt unter Telefon 90287. Außerdem wird ab kommender Woche auf der Homepage der Stadt Aichach (www.aichach.de) laufend über die einzelnen Bauabschnitte informiert.