Neuer Zustellstützpunkt der Post eingeweiht

Auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück hat die Post einen Neubau mit modernster Technik und Logistik gebaut. 66 voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass in insgesamt 36 Zustellbezirken Briefe, Postkarten, Päckchen und Pakete ankommen. Der Neubau löst den bisherigen Standort auf dem ehemaligen Mondi-Gelände an der Flurstraße in Aichach ab.Vom neue Standort werden Postkunden in Dasing, Eurasburg, Aichach, Kühbach, Adelzhausen, Hollenbach, Obergriesbach, Schiltberg, Sielenbach sowie in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern im Nachbarlandkreis Dachau bedient. Noch in diesem Jahr sollen drei weitere Bezirke aus Schrobenhausen nach Aichach verlegt werden. Damit wäre die Zentralisierung der Auslieferungsstandorte der Niederlassung Augsburg komplett. Am neuen Zustellstützpunkt wurde außerdem die notwendige Infrastruktur für 42 Elektroautos geschaffen, die künftig in der Region unterwegs sein sollen.Aichachs Erster Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte bei der Einweihung des neuen Zustellstützpunkt daran, dass der bisherige Standort an der Flurstraße zwar mitten in der Stadt, durch das nahe Wohngebiet aber eben nicht optimal gelegen war. Die Entscheidung, den Stützpunkt ins Interkommunale Gewerbegebiet zu verlegen, das die Stadt Aichach gemeinsam mit der Gemeinde Dasing betreibt, sei aufgrund der perfekten Verkehrsanbindung gut gewesen. Es sei eines der letzten verfügbaren Grundstücke in dem inzwischen komplett ausverkauften Gewerbepark gewesen. Für Habermann „eine Abrundung der Erfolgsgeschichte Acht 300“ sowie „ein Stück Regionalität, Versorgungssicherheit für unsere Kommunen, unsere Region“.