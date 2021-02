Neue 3-gruppige Kinderkrippe "Pusteblume" entsteht in Rekordzeit

In Rekordzeit entsteht in Aichach die neue Kinderkrippe „Pusteblume“ am ehemaligen Neusa-Gelände. Das neue Gebäude entsteht als Modulbau in Holzständerbauweise und ersetzt die Containerunterbringung in der Holzgartenstraße. Die neue Krippe wird auf drei Gruppen für 36 Kinder erweitert.Durch Stadtratsbeschluss wurde das Bauamt mit der Umsetzung zum Neubau einer 3-gruppigen Kinderkrippe im Januar 2020 beauftragt. Der Vorentwurf der Kinderkrippe wurde im Zusammenwirken mit dem Architekturbüro zur Eingabereife entwickelt. Als der Stadtrat knapp vier Monate später den einstimmigen Baudurchführungsbeschluss fällte, stand die Baugenehmigung schon unmittelbar bevor. Noch vor Jahreswechsel wurden die Fundamente gesetzt. Jetzt Mitte Februar rückte die Firma an und setzte mittels Kran die Modulteile Stück für Stück in Maßarbeit auf die in Stahl gefertigten Fundamentrahmen. Pandemiebedingt verzögerte sich zwar der Bau, aber bis Mai sollte die Krippe fertig sein, rechnet Bürgermeister Klaus Habermann, so dass die Mitarbeiterinnen und die Kinder dann in das neue Krippengebäude einziehen können. Auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen sich die Baukosten, wobei der Stadt für das Projekt seitens der Regierung von Schwaben eine Förderung von rund 1,3 Millionen in Aussicht gestellt wurde.