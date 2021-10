Vier Fachstudienabschnitte mit einer Dauer von insgesamt 21 Monaten werden sie an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung, in Hof verbringen. Dazwischen lernen sie bei ihrer berufspraktischen Ausbildung die unterschiedlichen Fachbereiche am Landratsamt kennen.Landrat Dr. Klaus Metzger gratuliert den neuen Mitarbeiterinnen gemeinsam mit dem Personalrat und dem Personalamt.