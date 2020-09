Motivierende Erkenntnisse

Am letzten Wochenende hatte die SPD Stadtratsfraktion einen Arbeitstermin in Günzburg. Das aktuelle Thema „temporärer autofreier Stadtplatz in Aichach“ stand auf der Tagesordnung. Mit diesem Besuch im Günzburger Rathaus fand ein mehrstündiger Austausch u.a. mit dem Oberbürgermeister und der Verwaltung über die mehrjährige Erfahrung, die die Günzburger mit dem autofreien Marktplatz gemacht haben. Es folgte nach den Fakten eine Führung durch die Innenstadt, um sich aus erster Hand zu informieren und ins Gespräch vor Ort am Marktplatz zu kommen.Die Innenstadt weiter zu stärken, dazu setzen die Aichacher Sozialdemokraten auf ein versuchsweise "weitgehend autofreies Zentrum am Oberen Stadtplatz" an den Wochenenden. Im Detail regen die Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka und die SPD Fraktion folgendes an: Mit einer positiv belebten Innenstadt müssen Bürger und Gäste motiviert werden, die hohe Aufenthaltsqualität der Innenstadt noch besser zu nutzen und zu erleben. Wie bereits in den letzten Wochen durch zahlreiche kulturelle Angebote ohne Autoverkehr geschehen und erlebbar gemacht. Ohne die Wohnbevölkerung aus den Augen zu verlieren. Gleichfalls steht ein florierender Einzelhandel ebenso im Mittelpunkt. Mit der AGA und dem Seniorenbeirat ist die SPD-Fraktion schon seit einiger Zeit in guten Gesprächen. Angedacht ist, in Aichach probeweise den Oberen Stadtplatz in eine autofreie Zone umzuwandeln. Dies soll von April bis Ende September von Samstag ab 13 Uhr bis Sonntag 24 Uhr geschehen.Geschäftstreibende, Bürger und Anwohner sollen intensiv über die Pläne in Aichach zur versuchsweisen Umgestaltung an den Wochenenden der Innenstadt informiert und einbezogen werden. In Günzburg gab es laut Ordnungsamtsleiter, keine größeren Beschwerden. Ihm seien nur zwei Vorgänge bekannt. Der autofreie Marktplatz wird dort sehr gut angenommen, so das Fazit aus Günzburg. Ermutigt durch zahlreich motivierenden Zuspruch aus der hiesigen Bevölkerung und den positiven Eindrücken aus Günzburg, geht es jetzt an die Umsetzung in Aichach.