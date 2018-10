Landkreis ist stolz auf das neue Krankenhaus in Aichach

Das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Landkreises verschlang eine Investitionssumm in Höhe von 47,5 Millionen Euro. „Aichach kann stolz sein“ auf diesen Klinikneubau“ bemerkte der Ministerpräsident bei seiner Festansprache und stellte heraus, ihm sei wichtig, dass in Krankenhäusern neben der medizinischen Versorgung auch Menschlichkeit und Würde gewährleistet seien. Mit kräftiger Unterstützung des Freistaates (Zuschussbetrag 26 Millionen Euro) sei eine hochmoderne Klinik gebaut worden, freute sich Landrat Klaus Metzger. Mit dem neuen Haus können wir eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau halten und für die Bürgerinnen und Bürger wurden die Betriebsabläufe auch so gestaltet, dass wir eine Klinik der kurzen Wege anbieten können, so der Landrat. Aufmerksam verfolgten zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft die feierliche Eröffnungsfeier für das "modernste Krankenhaus in Bayern", bei der sich auch das überaus große Interesse der Bevölkerung widerspiegelte. Der „Tag der offenen Türe“ mit unzähligen Führungen sorgte schon ab den Morgenstunden zu einem enormen Besucheransturm und riesiger Beteiligung. Genau 50 Jahre nachdem in Aichach das Krankenhaus in Betrieb gegangen ist, konnten jetzt Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrerin Gabriele Buchholz die neue Klinik mit rund 130 Betten und modernster Technik den kirchlichen Segen erteilen. Zwischen dem Spatenstich und der Einweihungsfeier lagen jetzt vier Jahre Bauzeit.