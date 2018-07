Kreisverkehr in der Bahnhofstraße: Der Verkehr rollt wieder

Seit Mitte Juli rollt zwischen der Bahnhofstraße und der Franz-Beck-Straße in Aichach wieder der Verkehr. Der neue Kreisverkehr wurde nach drei Monaten Bauzeit freigegeben, zwei Wochen früher als geplant. Zwischen dem neuen Kreisverkehr und der Kreuzung Bahnhofstraße/Jakobiweg wird aber noch bis in den Herbst hinein gebaut.

Mit der Freigabe des ersten Bauabschnitts ist, wie Projektleiter Michael Thalhofer in einer Pressemitteilung erklärt, die Verbindung zwischen der Franz-Beck-Straße und der Bahnhofstraße Richtung Bahnhof sowie weiter zum Stadtteil Oberbernbach und umgekehrt wieder frei passierbar. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Franz-Beck-Straße bis zum Freibad neugebaut und bis zur Beck-Mühle saniert. Die Asphaltschicht wurde erneuert. Außerdem wurde der Parkplatz zwischen dem Freibad und der Bahnhofstraße im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme entlang der Paar neu angelegt. Er liegt nun etwas höher. Im restlichen Bereich wurde eine Betonleitwand eingebaut, der Platz rund um das Freibad neu gestaltet und mit Fahrradbügeln ausgestattet. Die Paarbrücke wurde saniert und die Gehwegbreite auf 2,50 Meter auf beiden Seiten verbreitert.Michael Thalhofer berichtet, dass zunächst die Sparten, also Leitungen, für Telefon, Strom, DSL, Gas und Behördennetz sowie für die Straßenbeleuchtung umgelegt, ergänzt und teils erneuert wurden. Erst dann konnten die eigentlichen Straßenbauarbeiten beginnen. Außerdem hat die Stadt Aichach ein Glasfaserleerrohr mit Hausanschlüssen installieren lassen und das Wasserleitungsnetz wurde grundlegend erneuert.Jetzt werden die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen dem neuen Kreisverkehr zur Altstadt zunächst bis zur Kreuzung Dellerweg/Jakobiweg fortgeführt. Die Straße wird inklusive der Gehwege neu ausgebaut. Dieser Abschnitt bleibt voraussichtlich bis Ende September für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Fußgänger werden von der Altstadt kommend an der Baustelle in den Dellerweg über das Freibad Richtung Kreisverkehr zum Bahnhof und umgekehrt geleitet. Der Weg ist beschildert. Projektleiter Michael Thalhofer freut sich besonders über den zügigen Ablauf der Arbeiten: „Ohne das überdurchschnittliche Engagement jedes Einzelnen wäre dieser reibungslose Ablauf sicher nicht möglich gewesen“, erklärt er. Thalhofer spricht von einer „rekordverdächtig kurzen Planungs-, Vorbereitungs- und Bauzeit“.Parallel zu dieser Baustelle ist inzwischen auch die Baumaßnahme in der Oberen Vorstadt gestartet. Dort werden bis Ende des Jahres die Wasserleitungen erneuert. Die Augsburger Straße ist deshalb stadtauswärts Einbahnstraße. Stadteinwärts gibt es eine Umleitung über die Münchener Straße.