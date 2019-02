Internationaler Frauentag - So sagt die Welt „Willkommen, Baby!“

Aichach : Caritas |

Liebe Frauen, wir laden Euch ein:

Liebe Männer, wir freuen uns, wenn Ihr kommt:





am Freitag, den 8. März 2019, um 18 Uhr

bei der Caritas, Münchener Straße 19, 86551 Aichach





Krankenhaus oder Geburtshaus? Geplante Geburt durch Kaiserschnitt oder Wehen und natürliche Geburt? Soll der Vater dabei sein oder die Freundin? Welche Gedanken machen sich Frauen bei uns und wie gehen Frauen in anderen Kulturen mit dem Thema Geburt um? Welche Geburtsrituale gibt es?



Bei einem gemeinsamen Abendessen mit internationalen kulinarischen Köstlichkeiten tauschen sich Frauen verschiedener Nationen aus. Wir erzählen uns gegenseitig aus unserer Kultur und von unseren Erfahrungen. Was ergibt sich daraus für die Zukunft des Gebärens? Zu Gast bei uns an diesem Abend ist u.a. eine Hebamme aus Paraguay.



Freuen Sie sich auf einen interessanten Abend mit uns – wir freuen uns auf Sie!



Herzlichst,

Ihre/Eure







Kristina Kolb-Djoka



Vorsitzende ASF Aichach

0157-57082461