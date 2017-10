Geburt ohne Hebamme – Frauen haben keine Wahl?!

Aichach : Caritas Tagesstätte, |

Am Anfang des Lebens steht die Geburt, die Geburtshilfe. Momentan ist es gesetzlich geregelt, dass jede Geburt von einer Hebamme begleitet wird. Doch bleibt das auch in Zukunft so?



Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Aichach lädt zu einem Dialog über die Berufsbedingungen und die sich daraus ergebenden Probleme für Frauen ein:



Am Montag, den 30. Oktober 2017 um 19.00 Uhr

in den Räumen der Caritas, Münchener Str. 19, Aichach



Hintergrund ist, dass der Hebammenberuf unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr attraktiv erscheint. Ein neuer Schiedsspruch hat die Lage verschärft. Theoretisch haben Frauen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett Anspruch auf Hebammenbetreuung. Nach der Geburt stehen viele Frauen bereits ohne Hebamme da. Verschwinden die Hebammen nun auch aus dem Kreißsaal? Wie sehen die Berufsbedingungen aus und was muss sich ändern, damit auch künftig eine gute Versorgung gewährleistet ist?

Wir freuen uns, dass wir für diesen Abend folgende kompetente Referent gewinnen konnten:



Christina Steinocher, Hebamme - 1. Kreissprecherin in Augsburg



Pia Huber, Hebamme – 2. Kreissprecherin in Augsburg



Nina Dietrich und Dagmar Schmaus, praktizierende Hebammen aus Aichach



Dr. Simone Strohmayr, SPD Landtagsabgeordnete





Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Mit freundlichen Grüßen



Kristina Kolb-Djoka