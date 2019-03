Aichach : Stadtplatz, Stadtplatz |

Aichach macht sich stark für Frauenrechte! Um Frauen dieser Welt zu feiern und Arbeiterinnen in den Anbauländern zu unterstützen, verteilt Bürgermeister Klaus Habermann zum Weltfrauentag am 8. März, um 11 Uhr, Fairtrade-Rosen (beim alten Rathaus am Stadtplatz) und nimmt damit an der bundesweiten Kampagne „Flower Power“ von TransFair e. V. teil. Vor Ort organisiert die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Aichach die Aktion.