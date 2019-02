CSU vor Ort – Oberwittelsbacher Bürger/innen haben das Wort

Der Einladung des CSU-Ortsstadtrats Dieter Heilgemeir, des CSU-OrtsvorsitzendenJosef Dußmann sowie unseres 2. Bürgermeisters Helmut Beck folgten rund 25 Bürger. Diese lauschten zunächst gespannt über das aktuelle kommunalpolitische Geschehen, das ihnen in kurzer Form von Aichachs 2. Bürgermeister Helmut Beck vorgetragen wurde.Anschließend konnten die Besucher gezielt ihre Fragen an die anwesenden CSU-Stadträte richten. Besonders kontrovers wurde dabei über die, aus Sicht der Oberwittelsbacher Bürger, schon längst überfällige Sanierung und Erweiterung der Verbindungsstraße von Aichach nach Oberwittelsbach diskutiert. Vor allem mit Hinblick auf das vermehrt zu erwartende Verkehrsaufkommen im Rahmen des Wittelsbacher-Jahres 2020, sicherten die CSU-Verantwortlichen zu, einen entsprechenden Antrag im Stadtrat einzureichen und vorrangig für eine entsprechende Verkehrssicherung zu sorgen.Weiterhin konnten sich die Besucher der Veranstaltung über die aktuellen Grundstücksverhältnisse am Burgplatz informieren, über die Dieter Heilgemeir ebenso, wie über die bis dato geplanten baulichen Maßnahmen, umfassend berichten konnte.Weitere Themen im Oberwittelsbacher Bürgergespräch der CSU waren die Prüfung einer neuen Bushaltestelle für die Kinder in der Welfenstraße, mehrerer neue Hundetoiletten für die Hundebesitzer sowie die Anregung neuer Sitzgelegenheiten im Raum von Oberwittelsbach. Aufgrund der regen Diskussionen zu den für die Oberwittelsbacher Bürger und erwarteten Gäste relevanten Punkten wird der CSU-Ortsverband Aichach gerne im nächsten Jahr einen Folgetermin organisieren. Es wurde allgemein für sehr gut empfunden, dass sich die CSU das offenen Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht.Das nächste Bürgergespräch >> findet am Sonntag, 10. März 2019 um 10 Uhr im Sportheim Mauerbach, Lindenstraße 25, 86551 Aichach statt. Hier wird unser Europaabgeordneter Markus Ferber MdEP über die aktuellen Europa-Themen referieren.