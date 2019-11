AWO Ortsverein Aichach – 100 Jahre Echt AWO. Seit 1919. Erfahrung für die Zukunft.

Der Hausherr und AWO-Heimleiter, Dieter Geßler, sowie die Aichacher AWO Vorsitzende, Kristina Kolb-Djoka, skizzierten das Leben der AWO Gründerin Maria Juchacz, die sich ihr Leben lang für Hilfsbedürftige engagierte. Sie selbst stammte aus einem armen Elternhaus.Seit 100 Jahren streiten wir als Arbeiterwohlfahrt für Gerechtigkeit und Solidarität, für Vielfalt und Frauenrechte. Für ein menschenwürdiges Leben, in dem niemandem Almosen zugeteilt, sondern allen Chancen für Teilhabe ermöglicht werden. Denn nur so geht echtes Miteinander. Juchacz hielt als erste Frau in Deutschland im Parlament eine Rede und schlug am 13. Dezember 1919 dem Vorstand der Sozialdemokratischen Partei vor, „dass wir innerhalb der Parteiorganisation eine sozialdemokratische Wohlfahrtspflege errichten“.Damals wie heute wird die AWO gebraucht, um denjenigen eine Stimme zu geben, die nicht immer für sich selbst sprechen können oder nicht gehört werden. Doch auch gesellschaftspolitisch will sich die AWO weiter einmischen. Mit ihrer 100-jährigen Geschichte zählt die AWO zu den ältesten Wohlfahrtsverbänden in Deutschland.Auch wir in Aichach sind ein Teil der AWO Geschichte und unterstützen den sozialen Gedanken von Marie Juacharz.Mit Informationsveranstaltungen und geselligen Beisammensein bemühen wir uns als Ortsverein u.a. um Senioren. Wir beteiligen uns am Ferienprogramm der Stadt Aichach und haben ein gutes Verhältnis zum AWO Heim mit gemeinsamen Aktivitäten.Als Ortsverein ist es uns wichtig sich einzumischen. Wir greifen sozialpolitische Themen auf, z.B. die Geburtsstation in Aichach. Sind vertreten im Seniorenbeirat der Stadt Aichach. Themenreihen wie Wohnen im Alter, Betreutes Wohnen, Pflege, Pflegenotsand und auch Gesundheit, einige Schlagworte aus unserer Arbeit vor Ort.Mit unserer ehrenamtlichen AWO Arbeit unterstützen wir auch weiterhin den gesellschaftspolitischen und sozialen Gedanken der Arbeiterwohlfahrt hier in Aichach.