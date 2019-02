10 Jahre SEN-Treff der Aichacher CSU-Senioren-Union

Fester Bestandteil im Jahreskalender der Aichacher CSU-Senioren-Union ist der monatliche Treff im Cafe Koch, der mittlerweile seit rund 10 Jahren stets großen Anklang findet und von den interessierten Mitgliedern auch immer gut angenommen wird.„Hier tauschen wir uns aus und besprechen aktuelle gesellschaftliche und politische Themen“, so der engagierte SEN-Vorsitzende Hans W. Häfner, der beim jüngsten Treffen auch den Zweiten Bürgermeister Helmut Beck begrüßen konnte. Im Verlauf des Nachmittags entwickelten sich lebhafte Diskussionen, besonders zu den laufenden und geplanten Projekten und Ereignissen in der Stadt Aichach und im Landkreis. Besprochen wurden auch die derzeit aktuellen bayerischen Themen. Gleichzeitig wurden auch die Weichen gestellt zur bevorstehenden SEN-Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 12. März.