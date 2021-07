Schmetterlinge im Wittelsbacher Land entdecken

Neben historischen Themen gibt es im Jahrbuch „Altbayern in Schwaben“ regelmäßig Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Wittelsbacher Landes. Kreisheimatpfleger Dr. Hubert Raab richtet den Blick auf Schmetterlinge, insbesondere auf die Tagfalter. Raab hat im Landkreis 78 verschiedene Tagfalterarten fotografisch dokumentiert. Im Anhang sind die in den letzten gut 20 Jahren festgestellten und kartierten Tagfalter alphabetisch dokumentiert. Die große Schmetterlingsvielfalt im Wittelsbacher Land ist jedoch bedroht! Schon die griechischen Philosophen beeindruckte die faszinierende Verwandlung der Schmetterlinge aus einer erdgebundenen, oft als unschönen Raupe über die Verpuppung hin zum frei in der Luft schwebenden Lebewesen. Der Schmetterling war ein Symbol der Verwandlung, der Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Heute gehören die farbenprächtigen Schmetterlinge zu den wichtigsten Bioindikatoren. Sie zeigen an, wie es mit dem Klima und der Natur steht. Viele von ihnen sind leider zunehmend gefährdet und konnten in den letzten Jahren schon nicht mehr nachgewiesen werden.Der Text wird mit einem handlichen Führer ergänzt, der zum Entdecken der Region einlädt. Somit kann sich jeder ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, auf die Suche nach Schmetterlingen der Heimat begeben. in der alle 78 im Wittelsbacher Land bekannten Tagfalter abgebildet sind.Den ganzen Text zu diesem Thema können Sie im - wie gewohnt opulent bebilderten - Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2020“ lesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich ist (ISBN 978-3-9813801-8-7). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben