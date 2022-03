Zurück zur Kultur! Stadt Aichach stellt die neue Reihe „Aichacher Konzerte“ für 2022 und das Kulturticket für Konzerte vor

Die Kultur soll wieder den ihr zustehenden Raum in der Mitte des gesellschaftlichen Lebens einnehmen. In diesem Sinne kommt die Stadt Aichach unter anderem mit dem breit aufgestellten Programm der „Aichacher Konzerte“ ihrer Aufgabe als Anbieterin von Kultur nach: Das Angebot ist vielfältig und reicht von Familienkonzert bis Swing.

Erwachsene: 16,- auf allen Plätzen.

Ermäßigt 12,- (Studenten, Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte)

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

1,- Eintritt für alle Personen, die Sozialhilfe empfangen, tafelberechtigt oder asylsuchend sind (Nachweis erforderlich)

Alle Konzerttermine in 2022

Und es beinhaltet besonders viele der beliebten Open Air Formate im Spitalgarten und am Stadtplatz, die Kulturbegeisterten in den vergangenen zwei Jahren richtig ans Herz gewachsen sind. Um ausnahmslos allen Bürgerinnen und Bürgern etwas zu bieten, gibt es einige kostenfreie Veranstaltungen. Für Kinder bis 14 ist der Eintritt generell kostenfrei.Als Alternative für ein Abonnement gibt es in diesem Jahr ein „Kulturticket“ speziell für die Konzerte: Es funktioniert wie eine Bonuskarte und belohnt treue Konzertgänger. Das Kulturticket für Konzerte ist kostenfrei und kann in der Stadt-Info am Stadtplatz 48 (neben Buchhandlung Rupprecht) und bei allen Konzerten mitgenommen werden. Beim Kauf eines Tickets oder bei Vorlage an der Konzertkasse wird das entsprechende Konzert abgestempelt. Hat man bereits zwei Konzerte in 2022 besucht, wird beim Buchen des dritten und bei allen weiteren Konzertterminen 20 % Ermäßigung gewährt.Das gilt natürlich auch für online Buchungen, die ab sofort über den Ticketshop der Stadt Aichach möglich sind: www.aichach.de/Ticketshop. Durch die Zusammenarbeit mit der Ticket-Verkaufsplattform ok ticket ist es im Rahmen dieses neu eingerichtete Services möglich, Konzertkarten ganz bequem zuhause auszudrucken. Wer das nicht möchte, bekommt Konzertkarten auch weiterhin vor Ort in der Stadt-Info. Restkarten gibt es an der Konzertkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.Für alle Konzerte gilt, falls nicht anders angegeben:April Familienkonzert | Sitzkissenkonzert03.04. 14:30 Grundschule NordPercussion-Trio Schlag3 | Ingrid Hausl (Moderation)„Friends Forever!“ ist ein szenisch aufbereitetes Mitmachkonzert, in dem die musikalischen Grundelemente Rhythmus und Melodie erlebbar werden. Während sich die charakterlich gegensätzlichen Protagonisten verbal nicht annähern können, wird die Musik das verbindende Element, das Andersartigkeit überwindet und Freundschaft ermöglicht. Spielend werden Originalwerke der Schlagzeugliteratur vermittelt und das Publikum wird Teil der Musik. „Friends Forever! “ wurde bereits beim Jungen Mindelfestival (2017) und in zahlreichen Kinder- und Familienkonzerten aufgeführt.Percussion-Trio Schlag3: Fabian Strauß, Florian Reß & Sebastian Hausl: Marimbaphon, Trommeln, BodypercussionIngrid Hausl (Moderation) Konzeption: Ingrid Hausl & Cornelia WildMusik: Stubernic von Mark Ford, Dance of the Sylphs von David FriedmanMy Dance von Dominik Kozicki (Auszüge)Mai  Straßenmusik am StadtplatzFr 13.05.2021 ab 19 UhrEintritt freiJ J Blues Band:Seit nun 34 Jahren überzeugt diese Band mit ihrer eigenwilligen Mixtur aus traditionellem Blues und modernen Elementen. Coverversionen von Eric Clapton bis Muddy Waters finden sich genauso in ihrem Repertoire wie Eigenkompositionen, durchzogen mit Einflüssen von Jazz und Country. Den Zuhörer erwartet ein Feuerwerk an Spielfreude und Improvisationsfähigkeit. Dabei beherrscht die J.J. Bluesband die leisen Töne eines Unplugged Konzerts genauso wie knallende Clubgigs oder Open-Air Konzerte.Ralf Dippel (Drums), Jürgen Mill ( Gitarre, Vocals), Richard Harti Bauch ( Gitarre, Harp, Vocals), Hias Schröck ( Bass) und Brugi Weber ( Vocals) spielen in dieser Besetzung schon seit über 30 Jahren zusammen. „Ausgelernt haben wir aber noch lange nicht“, lautet die eindeutige Devise die es der Band ermöglicht immer neue Einflüsse zu integrieren.Neben den Songs die die Band schon seit den Anfängen begleiten bastelt die Band aktuell an neuem Material. Dabei kommen wie immer auch eigene Stücke nicht zu kurz. Gängige Klischees wie Strohhüte, schwarze Anzüge oder todtraurige Texte die davon erzählen dass der Hund gestorben ist oder Baumwolle pflücken echt für‘ n Arsch ist sucht man bei der Aichacher Formation vergebens. Die eigenen Songs befassen sich mit allem Möglichen was einem so im Alltag aufstößt wobei es nicht autobiographisch zugeht - meistens wenigstens…The Big Band TheoryGeht nicht, gibt‘s nicht. Wer The Big Band Theory auf der Bühne erlebt, merkt sofort, dass diese fünf Musiker aus Augsburg ihr Motto wörtlich nehmen.Mit Bühnenoutfits, die an Funklegenden der 70er Jahre erinnern, und Songs, die mühelos alle Stile zwischen Jazz, Funk und Rock vereinen, hat sich die Band in ihrer Heimat zu Recht eine große Fanbase erspielt. Seit dem Jahr 2013 rocken sich die Schulfreunde durch Clubs und Festivals und machen jeden Gig zu einer großen Party. Dabei sorgen Valentin Metzger (Trompete) und Daniel Korger (Saxofon) für „Gebläse auf höchstem Niveau“ (TrendyOne), das von der Power einer einzigartigen Rhythmusgruppe aus Patrick Oster (Gitarre), Pascal Plangger (Bass) und Luis Rett (Drums) angetrieben wird.Zum breiten Repertoire der Band gehören sowohl ausgefeilte Eigenkompositionen als auch innovative Cover, die dem Original konsequent einen eigenen Stempel aufdrücken. Nachdem im Jahr 2017 mit „MAKE THE WORLD GREAT AGAIN“ das zweite Album der Band und das Video zur Single „Nie Wieder Sex“ erschienen sind, stand im März 2018 die große Jubiläumstournee an. Wer sich am eigenen Leib davon überzeugen will, wie gut tanzbare Grooves, kluge Arrangements und freie Improvisationen auf eine Bühne passen, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen.Mai Aichacher SOMMER KonzerteSa 21.05.2022 19:30 Spitalgarten (bei Regen in der GS Nord)Das sind fünf junge Herren die dem Publikum ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens vermitteln und dabei wahrlich nicht mit leisen Sohlen auftreten. Selten ohne ein dezentes Augenzwinkern.Das Blechbläser-Quintett besteht aus Konrad Müller und Hannes Oblasser (Trompete), Matthias Krön (Horn), Andreas Oblasser (Posaune) und Fabian Heichele (Tuba).Ein äußerst reflektierter Musizierstil, die kompromisslose Spielfreude und das hintergründig humorvolle Auftreten der fünf Protagonisten zieht jeden in seinen Bann und lässt kaum ein Auge trocken.In Ihrem Programm „NO LIMITS“ zeigt sich wieder einmal, dass es für die munich brass connection keine Grenzen gibt: Mühelos bewegen sich die fünf jungen Herren durch Stile und Epochen. Sie flanieren zu Kerry Turner`s „The Casbah of Tetouan“ über orientalische Märkte und genießen mit Musik von Hans Kröll die märchenkönigliche Idylle des bayerischen Voralpenlandes. Kurz nach Leonard Bernstein`s 100. Geburtstag stürzen sie sich schließlich wagemutig in die Bandenkämpfe der „West Side Story“…JuniFr 03.06.2022 ab 16:00 Uhr gesamte InnenstadtMusik von und mitBastian Walcher & Freunde, Trio Tzigane, Brazzeria Brass Band, Jan Kiesewetters GammaramaEintritt freiJuni Aichacher SOMMER Konzerte25.6.2022 19:30 Spitalgarten (bei Regen in der GS Nord)"Die Magie des Musikmachens ist für mich, tiefe Freude zu empfinden und zeitgleich welche zu schenken.“Adrian Winkler ist der geborene Ear-Catcher. Seine Musik braucht keine Anlaufzeit, die Stimme trifft sofort ins Herz, der Groove ist packend. Die Songs nehmen Dich mit auf eine vielfältige Reise der Achtsamkeit.Im einen Moment tanzt Du auf einer Pool-Party in Kahaluu. Im nächsten Augenblick starrst Du nachdenklich aufs offene Meer und sinnierst über das Leben auf diesem einzigartigen Planeten. Im Herbst 2020 erschien unter der Patenschaft von PETA Deutschland die erste Single „Oldest Soul“, eine Hommage an die bezaubernde Schönheit der Erde.Das Konzert präsentiert das brandneue Erstlingsalbum der Adrian Winkler Band, das im Frühjahr 2022 erscheinen wird!Die Band an diesem Abend: Uli Fiedler (Bass), Harry Alt (Schlagzeug), Tobias Ziegler (Piano), Adrian Winkler (Gesang & Gitarre)Juli Aichacher SOMMER KonzerteSa 16.07.2022 19:30 Spitalgarten (bei Regen in der GS Nord)Mit Christian Elin und Maruan Sakas haben sich zwei Grenzgänger zu einem besonderen Duo zusammengetan: Beide Musiker sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause und diese Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus. Sie spielen mit viel Sinn für Klangschönheit eine schlichte und tiefgehende Musik, deren klanglicher Reiz durch die Vielfalt von Elins Instrumentarium – von den tiefen, dunklen Tönen der Bassklarinette, dem strahlenden Sopransaxophon bis hin zum magischen Klang der Altquerflöte – noch intensiviert wird.Das Duo gastiert regelmäßig bei hochrangigen nationalen und internationalen Festivals, Klassik- und Jazzreihen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 bereits über 70 Konzerte im In- und Ausland gegeben.Juli Straßenmusik am StadtplatzFr 29.07.2022 ab 19 UhrEintritt freiAdi HaukeEr spielt eigene und bekannte Songs in einer wunderbaren, unnachahmlichen frischen Art und Weise meist als OneManBand.Sein musikalisches Repertoire ist universal. Es reicht von Blues und Rock über Reggae, Pop bis zu elektronischer Musik.Die richtige Mischung macht ihn so beliebt. Akustikgitarre, selbstgebaute Cigarbox Guitars, fette Beats spielt er in die Loopstation und sein Didgeridoo geht direkt ins Herz. Es ist schwer Adi Hauke zu beschreiben, besser man erlebt ihn!LaderampeNewcomerband aus Aichach mit Keyboarder Simon Immler, Bassist Simon Echsler, Schlagzeuger Francesco Calabro und Sänger und Gitarrist Hannes Harzer.Originelle Texte, ausschließlich selbst verfassten Songs. „Eine echte Bereicherung für die Aichacher Musikszene“ (Aichacher Zeitung)September Aichacher SOMMER KonzerteSa 17.09.2022 Spitalgarten (bei Regen in der GS Nord)Deutschland, 1930er Jahre. Das NS-Regime rüstet zum Krieg an allen Fronten. Auch der Swing wird als Feind im eigenen Land ausgemacht.Für die Parteigetreuen Sinnbild eines „entarteten“ Lotterdaseins, für seine Anhänger Ausdruck eines befreiten Lebensgefühls ohne einengende Konventionen, überlebt der Swing – trotz strikten Verbots. Es wird heimlich weitergetanzt, Platten und Noten werden unter der Ladentheke gehandelt, und die deutschen Musiker stellen mit den „eingedeutschten“ amerikanischen Originalen ein Ersatzprogramm auf die Beine.Sieben JazzmusikerInnen präsentieren eigene Arrangements ehemals verbotener Jazztunes. Zahlreiche Ohrwürmer – von „Bei mir biste schön“ bis „In the mood“, getextet und komponiert von „unerwünschten“ Personen, wechseln sich ab mit den originellen deutschen Versionen so mancher amerikanischer Swing-Nummer. Musik zwischen Plagiat, Imitat und Originalität, und: Musik, die Spaß macht und in die Beine geht - frei nach dem Motto: Swing tanzen erwünscht…!Barbara Frühwald (voc), Ute Legner (voc, whistling), Andrea Rother (voc)Daniel Mark Eberhard (p/sax/akk), Josef Holzhauser (git/trp), Johannes Ochsenbauer (b), Walter Bittner (dr)Arrangements: Josef Holzhauser, Daniel Mark Eberhard & BandGesangsarrangements: Ute LegnerOktoberSa 22.10.2022 19:30 Grundschule NordJuliane Mack, Ludwig „Unterbiberger“ Himpsl, Tom „Tornado“ Jahn und Tom „&Flo“ Prestele zelebrieren mit unbändiger Spielfreude die großen Songs: Musik aus Sao Paulo und New York, von Joao Gilberto, Zaz, Maria Rita oder Ella Fitzgerald stehen Pate für das facettenreiche Programm, bei dem auch eigene Kompositionen nicht fehlen.Die vier VollblutmusikerInnen verbindet seit Ihrer Studienzeit eine enge Freundschaft und wenn sie gemeinsam Musik machen, überträgt sich die Freude, die sie daran haben, direkt aufs Publikum.NovemberSa 19.11.2022 19:30 PfarrzentrumPerlen der gepflegten Volksmusik aus Bayern und ÖsterreichDezember Benefizkonzert zugunsten von Humanitas Aichach e.V.Sa 17.12.2022 19:00 Grundschule NordVerschiedene Chöre und SolistenFür das Weihnachtskonzert der Stadt Aichach kommen viele Musikanten und Chöre zusammen und bieten ein großes Potpourri, an dem alle Freude haben werden - von ganz jung bis ganz alt - und nebenbei noch Gutes bewirken!8,- auf allen Plätzen